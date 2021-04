La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha vuelto a entrar en el debate sobre el nombramiento de Rita Barberá como alcaldesa honorífica y ha acusado al equipo de gobierno de "excusarse" en argumentos como que no se presentó la candidatura en la Junta de Portavoces porque "lo escrito, escrito está: que se presentó el día 20 para que estuviera antes del día 27 y se registró el día 26. Y hemos mostrado el acta. A partir de ahí, quien quiera enmarañar una posición que ya les han contado que es negativa, le hacen un flaco favor a la lealtad institucional y la traquilidad con la que se abordan este tipo de acuerdos todos los años".

Y ante la posibilidad de que el tema se ventile en una Comisión de Cultura y no en Junta de Portavoces, "sólo responde o sólo puede responder a evitar mojarse en este debate. Qué casualidad. Podría ser por otra cosa, pero si no lo es, que lo digan". En alusión a que, de esta forma, el alcalde Joan Ribó no tendría que pronunciarse.