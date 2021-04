La Junta Central Fallera cuenta nuevamente con poder celebrar los eventos de las Fallas 2021. O, por lo menos, se cubre las espaldas ante la posibilidad de poder celebrarlos. Por eso ha sacado a concurso la primera batería de licitaciones para garantizar el suministro de ornamentación y decoración de eventos. Y que incluye la totalidad del programa convencional. Tanto, que el organismo municipal está dispuesto a abonar hasta 133.870 por los eventos. Éstos incluyen desde las exaltaciones de las falleras mayores a la elección de las cortes de honor, Crida, Exposición del Ninot, las diferentes galas, los homenajes de la Semana Fallera, entrega de premios, Ofrenda y hasta un «acto conmemorativo fallero»

El concejal Carlos Galiana ya ha anunciado que, al estar abiertas todas las alternativas, se está trabajando sobre todos los supuestos, pero para eso la maquinaria organizativa tiene que seguir funcionando. Incluso aunque el escenario final fuera que no hay Fallas 2021. Ya durante el año pasado se convocaron y adjudicaron concursos que después no se materializaron. Tanto es así, que se establece una «cláusula sanitaria», en el que se especifica que si «por situación de emergencia de salud pública, se desaconseje o suspenda algún acto, no pudiéndose celebrar en las fechas previstas, se podrá pactar con el contratista que se celebre en otras fechas» y, en caso contrario, anularse «por imposibilidad sobrevenida».

Con esta licitación, la JCF cuenta con celebrar la elección de la corte de honor en la Fonteta y en el mes de septiembre. Así mismo, sigue contando con los actos de Intercambio de Fotografías e imposición de «bunyols de brillants» en el Palacio de la Exposición, a pesar de ser un espacio que ha quedado desbordado en condiciones normales.

Las exaltaciones también están contempladas y siguen siendo en el Palacio de Congresos.