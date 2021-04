En el turno de interpelaciones, el vicealcalde Sergi Campillo reiteró que el proyecto de renaturalizar el Plan Sur «se puede hacer y es innegociable. No sé hasta donde se podrá hacer, pero a partir de mayo empezarán las reuniones de la comisión técnica». Ante las dudas del concejal del PP Carlos Mundina, aseguró que «no estamos haciendo nada que no hayan hecho otras ciudades. Usted habrá visto "Grease" o "Terminator 2". No sé si recuerda la carrera de coches por un cauce con un hilo de agua. Es el río de Los Ángeles, que se desvió en una operación muy parecida. Ahora mismo, en Los Ángeles hay un proyecto de renaturalización muy parecido a la que queremos aquí».