La imagen y advocación de la Virgen de los Desamparados es muy popular y querida, pero poco conocida en su rica historia, que es historia además de Valencia. No se entiende su historia, sin conocer la de Valencia, y viceversa. Ahora llega al mundo editorial un cuento ilustrado por los jóvenes artistas José Luís Ceballos y Paco Sanabria donde se relata, dibuja y pinta la entrañable vida de la que es Patrona de Valencia y su Reino.

José Luís y Paco son artistas, hacen Fallas y Fogueres principalmente, pero no sólo eso, afrontan cualquier trabajo pictórico o interiorista que se les encomiende. Su taller está junto a la humilde y sencilla iglesia parroquial dedicada a la Virgen de los Desamparados en la barriada de san Isidro, un templo curiosamente de periferia, junto a la huerta. José Luis, desde muy niño, es el impulsor de todo lo de la Virgen en la Parroquia. Ambos han llegado a hacer las Fallas Infantiles del Ayuntamiento de Valencia. Tienen numerosos premios y reconocimientos. Estos días en el Museo del Carmen tienen ex exposición una diminuta e infantil Virgen, la Virgen de los Desamparados hecha niña, que les hizo más famosos aún si cabe.

Hace tiempo ellos querían hacer un cuento para niños con la historia de la Mare de Déu dels Desamparats. El trabajo no se lo permitía, dibujaban a ratos. Este tiempo de pandemia en el que las obligaciones profesionales han flojeado, han tenido más tiempo para el sosiego y la creación. Lo han conseguido. El próximo jueves, en el Museo Mariano, Muma, de la Basílica de la Virgen presentarán el cuento que ellos han dibujado e ideado. El cuento será expresión de la historia de la Mareta, historial real y legendaria, con sus documentos históricos y relatos piadosos, como la leyenda de “la feren els angels”.

Han contado en la inspiración y redacción de los textos con la valiosa ayuda un ilustre cargo eclesiástico, un alto cargo del Vaticano, José Jaime Brosel, valenciano de Alfara del Patriarca, quien e Relator de la Congregación para las Causas de los Santos, además es Rector de la Iglesia Española en Roma, la de Santiago y Monserrat, experto en religiosidad popular. Y en lo pedagógico con el asesoramiento del director del Colegio San Juan Bautista de Torrent, Carlos Justo, de Picanya.

Lo más curioso del caso, siendo importante la iniciativa, es que la obra hecha por ellos, la han editado ellos mismos, con sus ahorros. No ha habido nadie que se hiciera cargo de ello. No han tenido miedo. Lo han hecho muy a gusto, pensando en que la propia Virgen tiene tirón y que es importante dar a conocer la desconocida y rica historia de una de las advocaciones marianas más populares de España, y la más famosa en tierras valencianas. Difícil es encontrar un hogar donde no se encuentre su imagen con la advocación tan moderna y actualizada de Madre de Desamparados, de Marginados, de Sin Techo.

Una idea genial, original, nunca se había hecho. Con buen tino y acierto. Que servirá también a mayores, explican, pues cuando los padres les lean el cuento a los niños, también éstos aprenderán, se fiarán en datos y detalles de su historia desconocidos o no valorados debidamente de esta imagen que los valencianos del siglo XV inventaron para ser la Patrona de los dementes a quienes nadie cuidaba y para los cuales se aplicó una moderna y eficaz terapia, la del amor, que lo cura todo.