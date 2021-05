Ribó confirma el monolito al 15-M con críticas de la oposición y dudas del PSPV

El alcalde de València, Joan Ribó, confirmó ayer la instalación de un monolito en la puerta del ayuntamiento dedicado al 15-M, un movimiento «apartidista», dice el alcalde, que cumple diez años y que «pidió salidas dignas a una crisis económica y a la corrupción». El proyecto, sin embargo, ha tenido una rápida respuesta de la oposición. El PP cree que Ribó tiene obsesión con hacer una «plaza roja» y Ciudadanos ha pedido que se haga un monolito, pero a la Senyera. Incluso los socios del Partido Socialista tienen dudas al respecto y aseguran que se trata de una iniciativa de Compromís, no del equipo de gobierno.

En realidad, la conmemoración del décimo aniversario del 15-M tendrá dos hitos. El primero será una exposición fotográfica que se inaugurará el próximo día 14 y que se prolongará hasta el 13 de junio en la Plaza del Ayuntamiento. Esa muestra recopilará las imágenes gráficas realizadas por diferentes fotógrafos valencianos, bajo la coordinación de Jorge Ramos, especialista en Historia contemporánea y profesor de la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València, y de la fotoperiodista Estrella Jover.

Además, como complemento a esa muestra gráfica y «con vocación de perpetuarse en el tiempo», se instalará, según confirmó Joan Ribó, un monolito conmemorativo también en la plaza. Será un monolito de hormigón de color amarillo, de 180 por 55 centímetros, que se prevé instalar delante de la casa consistorial.

«València está orgullosa de una movilización democrática sin precedentes, apartidista y transversal a muchas capas de la sociedad, con que la ciudadanía pidió salidas dignas a una crisis económica y el fin de la corrupción», dijo ayer el alcalde de València. «Hay que subrayar que esta movilización que tuvo lugar hace diez años se llevó a cabo en respuesta a todos los efectos que la crisis económica estaba teniendo en la sociedad, cuestionando el austericidio, y además por los graves casos de corrupción política, que en València estaban en un momento explosivo», añadió.

Además, Ribó insistió en que fue una «movilización apartidista, de toda la sociedad», un acontecimiento «muy importante, que todos los valencianos y valencianas debemos poder recordar».

Las explicaciones del alcalde no sirvieron, en cualquier caso, para evitar las críticas de la oposición, que se pronunció muy duramente contra la iniciativa.

La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Català, se mostró sorprendida por la «nueva ocurrencia» del Gobierno de Ribó y PSOE de «decidir unilateralmente, sin pasar por pleno ni comisión alguna, dedicar la plaza del Ayuntamiento de València al movimiento del 15M». «La Plaza es de todos lo valencianos y no sólo de los votantes del señor Ribó», censuró Català, quien aseguró que el alcalde «está obsesionado con hacer de la principal plaza de València una plaza roja y un monumento a la coentor. Igual te encuentras con un bidón que ahora con un monolito del 15M», dijo.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, pedirá que se descarte el monolito al 15-M y se ponga uno en honor a la Real Senyera. «El 15M fue un movimiento político y la plaza del Ayuntamiento es la plaza de todos», dijo Giner, quien recordó que «desde el balcón del consistorio baja cada año la Real Senyera, en la plaza celebramos la fiesta de las Fallas, y homenajeamos a nuestros equipos de fútbol y baloncesto…pero a Ribó eso no le importa, sigue con su empeño de hacer una ciudad a su ideología».

Giner calificó el 15M de «hecho puntual», por eso ha decidido proponer al alcalde «poner un monolito a la Real Senyera».

Incluso en el Partido Socialista, socio de Compromís en el Govern del Rialto, han expresado sus dudas sobre el monolito al 15-M. De entrada, aseguran que es un proyecto de Compromís, no del equipo de gobierno, pues no ha pasado por ninguna comisión ni se ha elevado ninguna consulta. Y luego quieren ver qué es exactamente lo que propone Ribó, una cuestión que se debatirá hoy en la comisión de gobierno de ambos partidos. De entrada, no parecen estar muy satisfechos.