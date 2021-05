El interés suscitado por la festividad de la Virgen de los Desamparados ha provocado que la Basílica haya tomado la decisión de modificar el programa previsto para el día grande, el domingo 9. Se ha decidido «para evitar el colapso en las puertas», suspender las misas previstas para esa jornada en el interior del templo. Había programados siete oficios, pero serán sustituidos por una visita escalonada al interior. Durará casi diez horas: desde las diez y media de la mañana (cuando se haya retirado todo el operativo de la Missa d’Infants) y hasta las nueve de la noche. Así, las personas que lo deseen deberán guardar cola y disponer de unos minutos para visitar la imagen y rezar (tal como sucedió, por ejemplo, en las pasadas Fallas). Se ha hecho un llamamiento para que, si se quiere asistir a misa, se haga en cualquier otra parroquia de la ciudad. La Misa de la Catedral, a las doce del mediodía, tendrá el habitual aforo reducido e incluirá una pequeña procesión claustral, tal como se hizo con San Vicente.

Por lo que respecta a la Missa d’Infants en su versión 2021 también ha convertido en un fenómeno social. Y aunque en su versión ordinaria no habría ninguna duda sobre el éxito de convocatoria, las características de este año ha generado una expectación inusitada. Pero desde la Basílica lo recuerdan: no se puede asistir. Hay que seguirla por redes sociales. Y ante la duda, la respuesta es clara: no hay entradas. Lo limitado del aforo provoca que no haya forma de repartir entre la feligresía. Serán los compromisos oficiales los que completen el aforo (limitado y con distancia social) para la cita del domingo a las ocho de la mañana.

Entre los 750 asistentes están incluidos aquellos que participan como oficiantes; es decir, desde el cardenal Antonio Cañizares a los niños de la Escolanía, pasando por el organista y todos los sacerdotes que concelebran, así como instituciones y acreditaciones de prensa, que se han multiplicado como nunca. La Misa, por las especiales características que tiene (va a ser el primer gran oficio religioso masivo en la calle) ha captado el interés de numerosos medios de comunicación de ámbito nacional.

Ayer empezaron ya los preparativo del que será único evento en la calle junto con el paso del «Maremóvil» Y hay que recordar, en ese sentido, que existe la premisa de que no se debe acudir a la plaza si no se está invitado porque nada se va a ver. «Pedimos a todos los fieles y devotos que entiendan que lo que intentamos es salvar, de este modo, esta entrañable y popular celebración, pero rogamos con insistencia que la gente no se acerque a la plaza y, sobre todo, no provoque aglomeraciones, ya que no habrá campo visual». También han asegurado que aceptarán ofrendas de flores, pero «no hace falta que todas sean el día 9».