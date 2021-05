El mapa de edad de la ciudad

El mapa a color de antigüedad de los edificios de València elaborado por el geógrafo e investigador Dominic Royé triunfa en twitter con miles de seguidores que han valorado esta inédita a la vez que estética perspectiva de la capital valenciana. Una imagen extraída a partir de los «poco aprovechados» datos del catastro, donde aparecen, entre otros, la fecha de construcción de los edificios de todas las ciudades, excepto Navarra y el País Vasco, explica el autor del mapa de València, donde una serpenteante banda negra, que es el jardín del Turia, atraviesa y singulariza la ciudad frente a otras urbes como Barcelona o Madrid.

Los mapas de edad de los edificios de Royé reflejan en una gradación de colores que van desde el rojo intenso, para los más antiguos, al morado para los más nuevos, la fecha de construcción de los edificios. En València, el rojo intenso que predomina en su gran centro histórico se va difuminando en los ensanches, dando paso a tonalidades azuladas, como la del Palau de la Música, y finalmente moradas, como las que dejan los edificios de la Ciudad de les Arts. El mapa permite acercar la imagen y conocer el año de construcción de tu propia casa.

En el mapa de València se aprecia en rojo la Estación del Norte y la plaza de Toros, así como el «rombo» del Parc Central, aun sin la estación del AVE, la antigua cárcel Modelo y actual complejo administrativo 9 d’Octubre.

El plano de València «es muy bonito, por la combinación de colores y la franja negra que tiene en medio», destaca Royé. El plano, sin embargo, no se puede apreciar al completo, falta la parte de la fachada marítima, que sí aparece en los mapas de Málaga y de Barcelona. Lo que sí dejan ver todos ellos es que hay unos patrones generales que se dan en todas las ciudades, como los rojos centrales que se corresponden con los edificios más antiguos. «Permite apreciar muy bien la evolución de las ciudades», destaca Royé.

La intención de este investigador ha sido, además de «darle un valor añadido a los datos que la propia administración no hace», demostrar que la Geografía «es mucho más que los ríos y las ciudades, es algo más moderno». «No hago comentarios políticos porque el ambiente de las redes puede ser tóxico; lo mío es la divulgación científica y de momento no he tenido malas experiencias».

Una de las próximas entregas que prepara Dominic Royé, que forma parte de un grupo de investigación sobre la influencia del clima en la salud humana, es la del mapa de la incidencia de la subida de la temperatura sobre la mortalidad.