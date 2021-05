Peligra la contrata del mantenimiento de las fuentes ornamentales

La sección sindical de UGT de la contrata que lleva la desinfección, la reparación, el mantenimiento y la limpieza de las fuentes ornamentales de la ciudad ha convocado una concentración ante el Ayuntamiento mañana, viernes, para exigir la prorroga del contrato de este servicio que expira el próximo 13 de mayo. El representante de esta organización sindical Felipe Camacho advirtió que hasta 11 trabajadores «pueden perder su empleo y pasar a un ERTE, porque el ayuntamiento ha sido incapaz de dar una solución jurídica a este problema y ahora viene el momento de vencer el contrato y no se ha resuelto el tema».

En realidad, parece que la concejalía del Ciclo Integral del Agua tenía previsto prorrogar este contrato hasta el 28 de diciembre para asegurar la prestación, sin embargo un informe de los servicios jurídicos y del secretario del Ayuntamiento lo han desaconsejado porque no son «un servicio esencial». Por tanto, los operarios -algunos con 20 años de antigüedad en la empresa- tienen miedo a perder su empleo. El colectivo de trabajadores -de Imes Api, que es la contrata- solicita «que se prorrogue provisionalmente la prestación hasta que se saque el nuevo pliego de condiciones y se adjudique. De esa forma, con esos 3 meses de prorroga, todos ganamos tiempo», añade Felipe Camacho. Por ende los operarios reclaman «la subrogación» de sus empleos en la futura concesionaria, esto es, que la empresa que gane el futuro concurso garantice que los va a contratar.

Así las cosas, la concejala responsable del Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía, afirmó que trabaja «las 24 horas del día buscando una solución para que se pueda prorrogar el servicio y garantizar los puestos de trabajo. No hay nadie más preocupada que yo en salvar a los trabajadores», dijo. «El viernes pasado -explicó- me reuní con ellos y les comenté las dificultades que tenemos a la hora de redactar los nuevos pliegos y también les anuncié que la subrogación de los operarios no es una cuestión que dependa de mí, ni de la administración, ya que tiene que figurar en el Convenio del Metal, del que ellos dependen, y no lo contempla. Por tanto, no podemos incluir esa subrogación», lamentó.

Aún así, en caso de que durante unos días no se pudiera renovar la contrata, la concejala respondió que se trataría «de asumir el mantenimiento de las fuentes ornamentales con personal del servicio» del Ciclo Integral del Agua.