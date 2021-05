La asamblea de los afiliados de la sección sindical de UGT en la EMT ha elegido por unanimidad a Fani Chardí como nueva Secretaria General de esta organización en la empresa municipal de València tras la dimisión de Adolfo Cruz. Fani Chardí será la primera mujer en liderar una sección sindical en esta gran compañía que cuenta con más de 1.700 trabajadores. Cruz deja el cargo por problemas de salud relacionados con una operación quirúrgica en la espalda, a la que se ha sometido recientemente.

En su primera intervención pública, Fani Chardí ha afirmado que es "urgente", la vacunación de la plantilla de EMT, "sobre todo la de los conductores/as, y más con la nueva medida de la vuelta del cobro en metálico, esta medida sin la prevención adecuada y ahora la más adecuada es la vacuna, es un grave riesgo para un contagio de la plantilla".

Chardí ha exigido que se nombren "unos servicios mínimos acordes a un servicio esencial. Por ello, esperamos que en las próximas semanas la plantilla pueda ser vacunada, hasta que eso no llegue, la empresa no debería poner en riesgo la salud de los trabajadores adelantando la vuelta al cobro en metálico y quitando la limitación de aforo como si el virus ya no existiese porque el estado de alarma ya no existe", señaló en la cuenta oficial de Twiter.