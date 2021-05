La Asociación de Vecinos del Barrio de Orriols-Rascanya ha mostrado su malestar con el Ayuntamiento porque después de una reunión con con la Concejalía de Cultura y Acción Cultural, y de haber mantenido contactos por correo electrónico con Alcaldía y la concejalia de Patrimonio, "Por fin ya tenemos un edificio, queremos creer que será el Centro Cívico Cultural, diseñados y organizados los espacios para este fin. Y Por supuesto público y con personal del Ayuntamiento". Sin embargo, "este “trocito” de edificio que quieren dar, no es para biblioteca".

Nos la quieren poner, subraya la entidad vecinal: "quitándonos la mitad del espacio, serán 70 m²; los aseos estarán fuera de la biblioteca, no tendrá sala infantil, no tendrá zona de ordenadores, "tirarán" 4.000 libros y no se podrán hacer exposiciones, ni club de lectura, ni recitales, ni actos culturales en la biblioteca como se hacen en todas las de València". Por tanto, "conlleva no ofrecer ningún servicio bibliotecario, ni mínimo. Ni siquiera tendrá personal del Ayuntamiento".

Mª Carmen Barceiro Ruiz, presidenta de la AVV Bº Orriols-Rascanya, ha expresado su indignación "hacia el Ayuntamiento por considerarnos ciudadanos y ciudadanas de tercera clase". "Este barrio, esta Asociación, ha luchado siempre por reservar y tener espacios para todos los vecinos y vecinas tanto de Orriols, como de València", recuerda.

"Pero el Ayuntamiento presidido por Joan Ribó se vanagloria de prestar un mejor servicio cultural ofreciendo a las vecinas y vecinos del barrio el traslado de la biblioteca a una parte de un edificio cercano a la Alquería Albors", lamentan.

Ante todo ello, la asociación subraya que sus revindicaciones históricas son:

"Tener nuestra biblioteca en un edificio espacioso dónde poder, leer, estudiar, hacer actividades culturales;

Rehabilitación de la Alquería Albors (aún no rehabilitada); y Centro Cívico Cultural en zona de Alquerías".