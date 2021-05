El domingo de la Virgen de los Desamparados tendrá, dentro de lo que cabe, unos ritos que recordarán la brillantez de los festejos de la patrona. Hoy, sábado, tan sólo queda del programa tradicional la Salve, que ni siquiera estará abierta al público. No hay condiciones para recuperar ni el concierto ni la «dansà», ni los fuegos artificiales, todo aquello que hacía que la plaza de la Virgen bullera de actividad en la «vespra». La actividad alrededor de la Basílica se quedará reducida a seis misas, la más tardía de todas a las seis y media. Con todo, la recomendación expresa es evitar caer en la tentación de acercarse y generar una aglomeración excesiva de fieles o de simples curiosos. Además, encontrarán un recinto ocupado por el montaje de la Missa d’Infants.

La Concejalía de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València explicó ayer que el dispositivo que la Policía Local de València desplegará en la plaza de la Virgen y en todos sus accesos para que la tradicional Missa d’Infants se celebre el domingo con seguridad será el más importante del último año. El acto, que está limitado a la presencia de 800 personas y al que sólo se puede asistir con invitación, contará con un perímetro mucho más amplio, alejado de la plaza de la Virgen, para evitar aglomeraciones e implicará a un total de 76 agentes que velarán por el cumplimiento de la normativa sanitaria en vigor.

Desde la Policía Local de València se ha insistido en la recomendación de que no asista nadie que no tenga invitación al acto. «No vayan a la plaza de la Virgen si no tienen acreditación», insistió Aarón Cano, concejal de Protección Ciudadana, quien aseguró que «es fundamental que la ciudadanía siga todas las indicaciones de las autoridades para que el acto se desarrolle con éxito y sin riesgos». «La ciudadanía ha demostrado en los últimos meses su gran responsabilidad, mañana es la primera oportunidad que tenemos en el último año para demostrarnos que podemos acoger de nuevo actos con una gran afluencia de público», añadió el responsable del área de Seguridad en el Consistorio.

Montaje y accesos

Esta tarde está previsto el montaje de todo el perímetro interior y exterior de la plaza de la Virgen así como la instalación, con distancias de seguridad, de las sillas para seguir el evento. Desde la Policía Local de València también se ha informado que en la invitación necesaria para asistir a la Missa d’Infants constará el acceso al evento: el acceso al sector 1 se realizará por la plaza de la Almoina, el 2 por la calle Caballeros y el 3 por Navellos. Asimismo se quiere destacar que no se celebrarán misas en la Basílica, tampoco la tradicional Misa de Descoberta y que todos los accesos a la plaza estarán cortados y vigilados desde las 17:30 de mañana sábado. Tampoco podrán instalarse naturalmente terrazas de establecimientos de hostelería ni estacionar bicicletas en la plaza mientras dure el evento.