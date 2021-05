Camps escenifica su deseo de volver a la política y ser candidato en València

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, dio ayer un paso más en su vuelta a la escena política y lo hizo en el Ayuntamiento de València, al que aspira volver como cabeza de cartel de una formación que todavía se desconoce. La presentación de un escrito acerca del viejo circuito de Fórmula 1 se interpreta como un gesto más en el proceso de recuperación de la figura de Rita Barberá y de la suya propia, pero el documento lo presentó a título personal y completamente al margen del Grupo Popular del Ayuntamiento de València, cuya portavoz, María José Català, está inmersa precisamente en la renovación del PP a nivel regional. Es decir, representan el viejo y el nuevo PP en València. Y no se descarta que Camps opte finalmente, quizá cuando se libere definitivamente del corsé judicial, por presentarse como independiente o incluso con Vox.

Han sido diez años los que ha estado en la sombra Francisco Camps tras salir de la Generalitat Valenciana súbitamente desbordado por los casos de corrupción. En este tiempo ha permanecido en silencio, pero en los últimos meses, tras su absolución en asuntos como la visita del Papa, ha vuelto al escenario político, con una gran actividad en las redes sociales y con actos más o menos multitudinarios como la reciente presentación del libro «Argumentos» en el Foro 2020, una organización liderada por el expresidente del PP valenciano Pedro Agramunt.

En esas apariciones Camps no ha ocultado su deseo de volver a la política activa y ayer dejó claro que esa vuelta podría hacerla en el Ayuntamiento de València, donde empezó su carrera como concejal de Rita Barberá. Precisamente, la exalcaldesa es su principal bandera y su legado de 24 años el referente principal.

Camps está convencido de que sus resultados en València podrían ser importantes. De hecho, ayer aseguró a las puertas del ayuntamiento que si presentara su candidatura a la alcaldía de Valencia tendría «muchas posibilidades, no solo de ganarla sino de hacerlo con mayoría absoluta».

La cuestión es cómo y en qué condiciones se presentaría, pues en la actualidad no tiene partido que le dé cobertura y ayer presentó su escrito sobre el circuito de Fórmula 1 y el PAI del Grao al margen del grupo municipal popular. Por lo que a él respecta, «estaría a disposición del PP para ser alcalde de València, que es tan importante como ser president de la Generalitat». «Si el PP me propusiera ser candidato estaría encantado», reafirmó Camps antes de recordar que tiene «edad y experiencia» para ello.

«Pero eso depende del PP, no depende de mí», admitió. «Imagino que ahora dirán que no, ahora es un lío y tengo dos causas por delante, pero estoy convencido de que con el paso del tiempo se valorará» porque está convencido de que le votaría «la ciudadanía que votaba a Rita Barberá y podría aportar los 205.000 ó 210.000 votos» que le votaron en la ciudad cuando optaba a president de la Generalitat. No quiere, en ningún caso, hacer daño al PP, dijo.