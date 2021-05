El Govern del Rialto, formado por Compromís y PSPV, está en proceso de «diálogo» para consensuar las características del monolito dedicado al 15-M que ha propuesto el alcalde, Joan Ribó (Compromís).

Sergi Campillo ha aseverado que los dos grupos del equipo de gobierno están «en diálogo para acordar una solución final para esta situación» aunque ha precisado que no pueden «todavía adelantar cuál va a ser la decisión definitiva». No obstante, el vicealcalde ha subrayado que este ejecutivo, «en los seis años» de gobierno que lleva «siempre» ha terminado «acordando». «No me cabe ninguna duda de que va a ser así. Va a seguir siendo así», ha manifestado.