Un comentario del expresident del Consell y aspirante a alcaldable por València, Francesc Camps, encendió ayer las redes sociales y llevó a varios altos cargos de Compromís y PSPV a tacharlo de «clasista». Camps retuiteó el titular de un diario digital que hacía referencia a que la plaza del Ayuntamiento acoge desde el lunes los mercadillos, en los que se puede comprar, entre otros productos, ropa interior femenina por 3 euros. Decía Camps: «Prometo solemnemente si fuese alcalde devolverle a València la grandeza y la dignidad que merece». Esta frase le valió una dura reprimenda por parte de la consellera Mireia Mollá (Compromís): «Pues yo prometo solemnemente que las bragas del mercadillo que me he comprado en más de una ocasión son tan dignas como las personas que me las venden. Con una grandeza humana que usted, señor Camps, no tenía ni siendo President».

Por su parte, la vicealcaldesa socialista Sandra Gómez señaló: «Elitismo de clase. Propone quitarlos de sus barrios para devolverles la grandeza y la dignidad, (...) Recordarlo cuando vayan al mercado en campaña a pediros el voto», expresaba con ironía. «Unos quieren reducirla a sus referencias y otros excluir, de forma clasista, una realidad de la ciudad como son los mercados», lamentó el concejal Borja Sanjuán (PSOE). «Si considera que las miles de personas que venden y compran en los mercados de calle no son dignos, usted lo que es, es un gran clasista», zanjó el edil Pere Fuset (Compromís).