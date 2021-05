El ayuntamiento retoma los trámites para quitarle la licencia al hotel Sidi

El ayuntamiento ha tenido que echar mano del boletín oficial al no poder localizar a los interesados en el expediente de caducidad de la licencia del Sidi amparándose en la normativa que determina que «cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el BOE». Una decisión que sorprende dado que el ayuntamiento y los dueños actuales del hotel (Coral Homes y Divarian) tramitan, a través de un despacho de arquitectura valenciano, desde hace meses el cambio de titularidad del hotel, donde además de manera continuada hay un vigilante jurado custodiando el edificio. La presencia del vigilante permitiría a la propiedad justificar la existencia de actividad por mínima que sea y por tanto la vigencia de la licencia. La demolición del hotel que defiende el alcalde, Joan Ribó, de Compromís, no es plenamente compartida por sus socios de gobierno del PSPV, que han apostado, junto con varios colectivos ciudadanos, por dar nueva vida y uso al hotel aprovechando la infraestructura.

Coral Homes, entidad participada al 80% por el fondo de inversión Lone Star y al 20% por CaixaBank, y Divarian, la marca inmobiliaria creada por el fondo de inversión Cerberus y BBVA, son los actuales propietarios del hotel y llevan, como ha informado este diario, meses maniobrando para que el ayuntamiento reconozca la nueva titularidad de la concesión, que seguía hasta hace poco en manos del anterior propietario, el empresario alemán Manfred Stier, y con ello de la licencia de actividad.