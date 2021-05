Compromís y PSPV exhiben sus diferencias por el monolito del 15-M

El grupo municipal de Compromís ha propuesto a sus socios de gobierno, el Partido Socialista, incluir en el monolito que inicialmente iba a servir de homenaje al 15-M a todos los movimientos que a lo largo de los últimos 40 años se han manifestado en la Plaza del Ayuntamiento, entre ellos quienes reclamaron democracia, el Estatut, la recuperación de la lengua propia, los derechos LGTBI, la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos de los inmigrantes, justicia para las víctimas del metro y también el 15-M, del que este sábado se cumplen diez años. El lema propuesto por Compromís es «La plaza del Ayuntamiento como escenario reivindicativo de la ciudadanía», un mensaje que va en la línea de lo propuesto por el Partido Socialista pero que aún no se ha consensuado entre los socios de Gobierno a apenas tres días de las celebraciones. Es más, el concejal socialista Borja Sanjuán aseguró que no tienen ninguna propuesta formal y que, en todo caso, debería pasar por el pleno y la Comisión de Cultura para tener el máximo consenso posible.

Compromís espera, sin citar a sus socios socialistas, que el resto de grupos municipales del Ayuntamiento se sumen a reconocer la contribución ciudadana a la democracia y el bienestar en la ciudad de València, y no entiende las reticencias de los grupos conservadores que han aunado sus críticas durante los últimos día «por una cierta alergia a la lucha por la transparencia y contra la corrupción que supuso el 15M que, obviamente, entrará dentro del reconocimiento a los movimientos sociales de la ciudad»

La plaza del Ayuntamiento debe ser así mismo, inclusiva, abunda Compromís. «Aprovechemos la peatonalización que desde 2015 propuso el alcalde Joan Ribó, y a la que el mismo bloque de derechas en su conjunto también se opuso en su momento. Algo que parece que ha ido cambiando a lo largo de estos años, al percibir que la ciudadanía, en su mayoría, se mueve a favor de la sostenibilidad y de la inclusión».

Falta de entendimiento

Según fuentes de la formación, esa propuesta ya fue dirigida a sus socios del PSPV hace días y aunque no se puede decir que ya esté consensuada, el monolito ya está encargado con esa inscripción, dijeron. La idea es que tanto la exposición conmemorativa del 15-M como el monolito estén instalados el próximo sábado, que es cuando se cumplen los diez años de este movimiento ciudadano.

Los socialistas, sin embargo, están sorprendidos por esta situación y aseguran que no tienen «ninguna propuesta formal» ni se ha elevado nada al pleno, donde debería alcanzarse el máximo consenso posible. «Si se propone un texto de manera unilateral se está entendiendo mal lo que significó el 15-M, que era un movimiento radicalmente democrático que propugnaba la no patrimonialización de lo público y la no imposición de significados por parte de minorías», dijo Borja Sanjuán. A su juicio, «es importante que la principal plaza de València, que ha sido escenario de reivindicaciones vecinales, sociales y culturales, siga siendo un espacio igualitario para todos los movimientos, por eso cualquier reconocimiento que se haga no puede señalar a movimientos sociales de primera y de segunda. No puede poner a unos en una situación de privilegio respecto a los otros, por tanto, el reconocimiento que se haga deberá ser igualitario con todos los movimientos y contar con un amplio consenso en el ayuntamiento». «La ciudad -continúa- no se puede hacer a imagen y semejanza de las personas que tenemos responsabilidades. La plaza es de todas las personas que vivimos en la ciudad de València y además es un espacio protegido que obliga a que cualquier elemento que se introduzca sea aprobado en la Comisión de Patrimonio y evaluado en el concurso de ideas que se ha puesto en marcha para la plaza.

la plaza del ayuntamiento vuelve a ser objeto de conflicto. Los socios de gobierno, por un lado, y los partidos de la oposición, por otro, discrepan sobre el monolito al 15-M. 1 La Plaza del Ayuntamiento acogerá el próximo sábado una exposición sobre el 15-M. 2 María José Broseta y Borja Sanjuán ayer. F