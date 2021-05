La Concejalía de Cultura y Patrimonio, dirigida por Compromís, ya ha mandado la inscripción que debe figurar en el monolito que se inaugurará mañana mismo en la Plaza del Ayuntamiento coincidiendo con el décimo aniversario del 15-M. De hecho, este movimiento reivindicativo es el eje del mismo, aunque también se hace referencia a otros colectivos que históricamente se han manifestado en la plaza, más en consonancia con lo que pedían sus socios del Partido Socialista, que, sin embargo, no le han dado el visto bueno por primar a unos colectivos frente a otros y no haber pasado por el pleno ni la Comisión de Cultura.

En definitiva, todo parece indicar que el monolito se hará según Compromís y sin acuerdo con sus socios de gobierno. Fuentes de Alcaldía, en cualquier caso, restaron importancia a esta circunstancia y defendieron que sea así, pues esta iniciativa es de la Concejalía de Cultura, gobernada por Glòria Tello, de Compromís. «Lo mismo que nosotros no nos metemos con el Ciclo Integral del Agua por el sitio donde ponen una fuente, tenemos derecho a decidir en una cosa que gestionamos nosotros», dijeron las fuentes, que lamentaron que los socialistas se sigan desmarcando del proyecto pese a «los esfuerzos de la concejalía por llegar a acuerdos».

«Esta misma semana, el vicealcalde, Sergi Campillo, habló con la vicealcaldesa, Sandra Gómez, un par de veces para explicárselo. Con Borja Sanjuán también, a quien le explicó uno por uno todos los movimientos sociales incluidos con la intención de no vetar a nadie», explicaron.

«Los socialistas pidieron una mención más expresa a los movimientos sociales y se ha hecho así, pidieron que se les explicara y se les ha explicado personalmente», dicen las fuentes, que aseguran que no hay obligación de pasar por el pleno, ya que no creen que puedan contar con la oposición.

El texto previsto para el monolito dice: «Els moviments socials són els responsables d’haver aconseguit nombrosos avanços al llarg de la història recent en la nostra societat. València no seria tal com la coneixem hui dia si no fora per la implicació i l’acció decidida dels moviments ciutadans que, en moltes ocasions, han tingut esta plaça com un espai central de reunió i reivindicació.

L’any 2011, en el context de la crisi econòmica iniciada el 2008 i les nombroses protestes que la van acompanyar, la plaça de l’Ajuntament de València es va convertir en l’epicentre d’un nou moviment social: el 15M. Va tindre un caràcter assembleari, espontani, massiu, obert i transversal tant des del punt de vista generacional com ideològic. També va generar una enorme il·lusió, va ser una escola de ciutadania i de lluita per a milers de persones i va impulsar un cicle de mobilitzacions molt intens, inclosa la Primavera Valenciana.

Esta plaça ha viscut moments importants de moviments veïnals i demandes socials, com la reivindicació democràtica i per l’autogovern, la lluita feminista, per la cultura i la llengua, per la defensa del territori i de l’horta, pel dret a la ciutat i a l’habitatge, pels drets LGTBI i per la diversitat, pels drets de les persones migrants i refugiades, per les víctimes de l’accident del metro del 2006, per la llibertat d’expressió i l’antifeixisme, per la memòria històrica, pels servicis públics o per la solidaritat internacionalista.

Este és un reconeixement a tots els moviments i a totes les persones que, com deia la mestra valenciana Alejandra Soler (1913-2017), van donar i donen tot perquè el món siga cada dia millor».