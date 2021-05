El pleno de la Junta Central Fallera del próximo mes de marzo debatirá y votará en primera instancia (luego debe venir el refrendo en la asamblea) una propuesta presentada por los delegados del sector de Patraix, en el que piden que, por segundo año, los niños y niñas que alcanzan la edad de adultos y son presidentes, presidentas o falleras mayores infantiles, puedan seguir ejerciendo los cargos sin problemas.

La petición se produce después de que, en la anterior reunión, el concejal Carlos Galiana contestara que semejante venia no partiría de la propia directiva y que, por consiguiente, «en principio, de manera reglamentaria, no pueden ser fallera mayor infantil y presidente infantil si están en la comisión mayor. No lo habíamos planteado y no lo tenemos previsto desde la Junta Central Fallera. Los mayores pasan a mayores y ya está».

Se había suscitado a colación del hecho de que una parte importante de comisiones han renovado como falleras mayores infantiles a las mismas que lo eran en 2020 y que algunas de ellas han rebasado la edad límite de 14 años. Galiana emplazó, por ello, a presentar una propuesta por escrito.

Una cosa es la teoría, esa afirmación de que «no pueden ser fallera mayor y presidente infantil», y otra es la práctica: nadie de la JCF podría impedir -u osaría impedir- que una niña o un niño ocuparan el cargo.

Pero lo que sí que deja claro es que la directiva no contempla otro escenario que el de consumar el relevo de representantes de la ciudad (Consuelo Llobell, Carla García y las cortes de honor) amparados en la existencia de un programa de festejos en el mes de septiembre.

La realidad en las comisiones es variada: algunas, cerca de un centenar, han confirmado ya esa continuidad (consideran que una fallera mayor ha de acabar en marzo), otras, apenas unas pocas, han anunciado ya el relevo pase lo que pase, y otras, aún la mayoría, están a la espera de tomar decisiones.

Repite toda la directiva

También el martes se lanzará el borrador del programa de festejos, que está supeditado a los límites que haya en los próximos meses en materia sanitaria y a la posibilidad de cambiar o mejorar algunas de las previsiones.

Previamente se tiene que haber constituido la nueva Junta Central Fallera, después de haberse celebrado las elecciones de delegado de sector y de haber designado Carlos Galiana a los componentes de designación directa.

Por lo que respecta a la junta directiva, ésta continuará formada por los mismos componentes. En junio del pasado año, el concejal reformó de arriba a abajo el equipo, que ahora continúa, con la bicefalia en la secretaría formada por Carmen Blasco y Carmen Martínez, las vicepresidentas Cristina Estévez, Amparo Sospedra, María Tomás, Lucía Morales e Inma Guerrero, y Javier Tejero, el único superviviente, como asesor con áreas delegadas.