La concejal del Partido Popular Paula Llobet ha calificado de «nuevo varapalo» del gobierno municipal al Cabanyal el hecho de no concretarse la construcción de su nuevo centro cívico. La Junta de Gobierno Local aprobó ayer la resolución del contrato de obra a la adjudicataria. El equipamiento debía haber estado construido en el año 2019, según el Plan de Cronograma de los fondos Edusi. Sin embargo, la adjudicación a la empresa no fue hasta junio de 2020 y la dirección de obra del proyecto no se adjudicó hasta marzo de 2021.

«Nuevamente, la falta de cumplimiento, planificación y gestión de este gobierno ha provocado que se pierda un centro muy importante y demandado por el barrio como es el Centro Cívico del Cabanyal», señaló la concejala, quien ha hecho hincapié en lo que considera «nefasta gestión de los fondos europeos, ya que en estos momentos sólo está pagado el 5% de los proyectos de Edusi, cuando hace dos años debería haberse llegado al 30%. Desde el PP estamos muy preocupados porque los próximos fondos europeos son vitales y Compromís y PSPV han demostrado su ineficacia para gestionarlos con el riesgo elevado de que perdamos mucho dinero que debe ir a nuestros barrios y a nuestro tejido productivo».