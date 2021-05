"La ciudad no puede erradicar el coche, pero sí domesticarlo"

¿Cuándo se convirtió la ciudad en un entorno hostil?

Vivir en las ciudades ha tenido a lo largo de la historia beneficios y problemas

. A principios del siglo XX eran la contaminación, el hacinamiento y las enfermedades, como la tuberculosis. A partir de 1930, con la arquitectura moderna, hubo un cambio radical. Las funciones de la ciudad se separaron, la población se dispersó en grandes áreas y el coche pronto entró para ocupar todos los espacios vacíos.¿Por qué hay tanta resistencia a las peatonalizaciones?

Más que de espacio para el coche o para el peatón yo prefiero hablar de ciudades para las personas. Es cierto que a veces no es posible que haya espacio para el tráfico, pero la mayoría de las veces podemos trabajar sobre el principio de la integración, de la convivencia pacífica. En los Campos Elíseos de París hay 135.000 vehículos al día usando el espacio, pero todavía hay espacios de calidad para las personas a ambos lados, porque las aceras son muy anchas.

Los juzgados han anulado el plan Madrid Central de peatonalización del centro de la capital española ¿Qué opina?

No conozco los detalles, pero a primera vista me parece que el objetivo principal debería ser crear unas buenas condiciones para conseguir un espacio de alta calidad, con pocos coches y lentos, y un paisaje urbano más amable para las personas.

¿Aboga usted por erradicar el coche de las ciudades? ¿Es esto posible? No todo el mundo puede ir en bici o andando.

No estoy en contra de los coches, sino a favor de las personas. La integración y la convivencia funcionarán en la mayoría de los casos. La carga y descarga, las ambulancias y ciertos servicios siguen haciendo necesario el tráfico en las ciudades.

¿Qué lugar dejamos entonces al coche eléctrico?

Los vehículos eléctricos representan una alternativa no fósil al automóvil tradicional y son una muy buena noticia, pero aún así debemos tener cuidado y domesticar a los coches, asegurarnos de que no haya demasiados y asegurarnos de que haya suficiente espacio en las ciudades para las actividades de la gente. El problema de demasiados coches en demasiados lugares no desaparece con los coches eléctricos.

¿Cuales son las claves para hacer ciudades más habitables?

Donde quiera que el homo sapiens viva, en ciudades pequeñas o grandes, frías o cálidas, en un llano o en una montaña, los principios generales que recomiendo son los mismos porque se basan en el comportamiento y las habilidades del homo sapiens. Es sorprendente que los comportamientos urbanos sean similares en todo el mundo.

¿Cuáles son para usted las mejores y las peores ciudades para vivir?

Copenhague y Melbourne están generalmente clasificadas entre las mejores. Las ciudades de países en desarrollo,en Asia y Europa del Este, están completamente inundadas por el tráfico, lo que devalúa la calidad de vida.

La covid provocó un éxodo aparente de las ciudades ¿perdurará el retorno a la vida rural?

Hemos hablado mucho de un éxodo, pero en realidad no ha sido tanto. Quizás algunas familias privilegiadas se hayan mudado al campo , pero no la población en general, que tendrá que quedarse en las ciudades donde están los trabajos. Las ciudades en la historia han sido golpeadas por terremotos, incendios urbanos, inundaciones, guerras, plagas, cólera, tuberculosis o infecciones de virus..) y las ciudades han vuelto a la vida humana normal sorprendentemente rápido. También sucederá después de esta pandemia.