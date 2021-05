La vicealcaldesa de València y concejala del área de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, ha anunciado que el Ayuntamiento de València recomienda no prorrogar 5 años más la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del Valencia CF. Desde el consistorio consideran que no se dan las condiciones legales para prorrogar la ATE al entender que no hay una causa de fuerza mayor con la que el Valencia CF pueda justificar sus continuos incumplimientos. El ayuntamiento considera que las causas de demora son imputables al promotor.

La responsable municipal ha adelantado que si finalmente la Generalitat decide prorrogar la ATE otros cinco años más, el ayuntamiento le pide que Garantice y exija al clubs los avales necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudad. "Le recomendamos a la Generalitat que imponga una garantía o una fianza lo suficientemente importante como para que el Valencia CF mantenga y se comprometa", ha subrayado Gómez

La decisión se ha tomado tras recibir varios informes de todas las áreas municipales que han ido comprobando el avance de todos los compromisos jurídicos adquiridos por el equipo. "La conclusión a la que llegamos es que a día de hoy no se ha ejecutado nada con lo que verificar que el Valencia CF ha cumplido algún acuerdo", ha subrayado Sandra Gómez. La edil ha insistido en que el promotor "tenía la obligación de ejecutar parte del entorno del nuevo estadio y el nuevo polideportivo de Benicalap" y reconoció que a día de hoy "no se ha iniciado ninguna actividad, ni tampoco hay ningún proyecto de obra... Por parte del promotor no ha habido nada que nos permita llegar a la conclusión de que haya una voluntad activa. Hay un inactividad total".

