El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) celebra el pròxim 18 de maig el Dia Internacional dels Museus i el dissabte 22 la Nit Europea dels Museus sota el lema ‘Emergència cultural: construint l’ara’. Seguint la proposta de l’ICOM, ‘El futur dels museus: recuperar i reimaginar’, el lema del CCCC és una crida a la necessitat d’impulsar la cultura més encara en els temps de pandèmia i arreplega l’esforç de transformació de les institucions culturals per a assumir els nous reptes de la virtualitat en l’entorn dels museus. Al mateix temps, ‘Emergència cultural: construint l’ara’ marca la nova etapa del CCCC per als pròxims cinc anys, a la qual el centre d’art donarà la benvinguda aquest 18 de maig amb una intensa programació especial.

Així, del 18 al 23 de maig, s’oferiran més de 50 propostes entre concerts, dansa, ‘performance’, recorreguts acompanyats, tallers i presentacions que arrepleguen algunes de les línies de treball que caracteritzen el projecte cultural del CCCC, com l’emergència climàtica, l’experimentació amb nous formats culturals, així com l’aposta per la mediació com a element clau per a l’accessibilitat cultural i l’apropiació de l’espai públic per part de la ciutadania.

Entre les propostes destaca l’impuls del talent musical emergent per mitjà del projecte CCCC Music Lab, que celebrarà aquest dissabte 22, a les 20 hores, la Nit Europea dels Museus amb dos concerts de joves artistes. La productora i DJ valenciana Innmir iniciarà el concert que se celebrarà al claustre gòtic. Les seues sessions són pura energia, amb un domini a la perfecció de la tècnica i la creació d’un univers propi capaç de mesclar gèneres com pop-‘rock’, ‘indie’, electrònica i ‘indie dance’. En 2019 va llançar el seu primer single, ‘Tienes esa luz’, cantat per ella mateixa de la mà del segell independent Vanana Records.

Seguirà el grup valencià Anouck the Band, una banda de ‘rock’ alternatiu fundada en 2019 a València per Anouck Peris, que després d’uns quants anys tocant en solitari decideix apostar per enfocar les seues cançons cap a un estil més rítmic i elèctric deixant les acústiques en un segon pla. El grup es compon d’Anouck Peris (cantant i guitarra rítmica), Guille Giner (guitarra solista), Carlos García (bateria) i Alex Pilato (baix).

Els concerts són una forma de celebrar l’inici del CCCC Music Lab, un projecte innovador en l’entorn del Centre del Carme. CCCC Music Lab és una incubadora de talent emergent musical, que oferirà al centre d’art un espai de desenvolupament, formació i acompanyament creatiu per a impulsar la projecció i la professionalització de 6 talents musicals que seran elegits mitjançant una convocatòria pública que s’ha publicat hui en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ (DOGV) i que obrirà el dilluns el termini d’inscripció.

Un altre dels plats forts de la setmana és la celebració del Festival 10 Sentidos, en el qual col·labora el CCCC. En el marc també de la Nit Europea dels Museus, 10 Sentidos aterra en el CCCC amb la proposta ‘The very last northern White Rhino’ (dissabte 22 a les 19 h), idea, dramatúrgia i direcció de Gaston Core. En aquesta proposta Core presenta la dansa com a excés, com a celebració derivada de la vida. Ballar fins a l’esgotament, ballar fins al final perquè tal vegada ja no hi haja res més que es puga fer.

Programació 18 de maig

Dimarts que ve l’artista urbà Dulk presentarà la publicació de la seua exposició ‘Rondalla del fang’ en una trobada en què es conversarà sobre art i ecologia, emergència climàtica i especialment sobre la situació de l’Albufera de València, que inspira la mostra. L’artista reflexionarà sobre totes aquestes qüestions i sobre el paper de les pràctiques artístiques contemporànies juntament amb alguns dels experts que han participat amb els seus textos en el catàleg, el biòleg de SEO/Birdlife Pablo Vera, el fotògraf resident a l’Albufera Vidal Valle Pechuán, el professor de la UPV Joan Peiró, el comissari de l’exposició, Fran Picazo, i l’escriptora, Mar Benegas, autora de la rondalla que ha transformat en paraules la creació de Dulk.

Recorreguts i tallers ‘Habitant Espais’

Aquest 18 de maig es compleix un any de la reobertura dels centres culturals, després del confinament per la COVID-19, un confinament durant el qual el programa d’Educació i Mediació del CCCC, coordinat per Arquilecturas, va reflexionar sobre les formes d’habitar l’espai de les nostres cases. Aquest 2021 es gaudirà del programa #CCCCHabitantEspais de manera presencial al CCCC, que mostrarà com els projectes ‘Espai de Telles’, únic espai permanent per a bebés en un centre d’art al nostre territori, o el taller ‘Calaix’ són propostes que permeten experimentar amb l’apropiació de l’espai del Centre del Carme. Del 18 al 23 de maig cada dia des de l’obertura del centre s’oferiran els tallers ‘Atenció: bebés en moviment’, sobre l’evolució del moviment i el desenvolupament motor de la infància; ‘El cel està enrajolat’; ‘El plànol de la meua casa’; i ‘CALAIX per a famílies’, a més de recorreguts acompanyats a les diferents exposicions: ‘Martin Parr. Parrathon’; ‘Ceballos&Sanabria. El somriure de les falles’; ‘Dulk. Rondalla del fang’; ‘Avelino Sala. Natures mortes’; ‘Art Contemporani de la Generalitat. 3 anys d’adquisicions’; ‘Edel Rodríguez. Agente naranja’ i ‘Paco Sanz. Callejeros’.

A aquestes propostes se suma el taller ‘Somiadors: Jo conte, tu pintes, tots sumem’, desenvolupat per ‘Somiadors, laboratori d’experiències creatives’, del qual s’oferiran tres sessions, cada vesprada, de dimarts a divendres i durant el cap de setmana de matí.

El pròxim dissabte 22 de maig s’oferirà també una nova sessió del taller ‘Taulell valencià’, creat per HB Estudi en el marc de la col·laboració entre el CCCC i València Capital Mundial del Disseny 2022.

‘J.A.M. Joc, art i migració’

En el marc de la convocatòria ‘CoSSos. Comunitats de Sabers Subalterns’ es presenten les jornades ‘J.A.M. Joc, art i migració’, el dimecres 19 de maig, desenvolupat per Teatro Funtun i l’associació València Acull. Aquesta proposta busca la integració de diverses manifestacions artístiques, executades per migrants i propis, que exploren la manera de trobar-se al voltant de les reflexions que comporta la multiculturalitat, la convivència i l’alteritat.

CCCC Performance ‘Escolta! València’

El dijous 20 de maig, el CCCC i ‘Escolta! València’ oferiran la segona sessió de ‘Situacions’ dins del programa CCCC Performance. Hi intervindran els investigadors de la plataforma Diàleg Obert Kira Pérez, Lorena Izquierdo i Mario Montoya juntament amb la barítona saxofonista argentina Sofía Salvo, improvisadora i compositora, caracteritzada per desenvolupar una forta combinació entre sons acústics i sorollosos amb melodies introspectives i fosques.

Túria, el boig

‘Túria, el loco’ és el projecte desenvolupat per Claudia Campos i Claudio Burguez durant la seua residència al CCCC en el marc d’‘Estètiques Transversals - Ecosistemes de ficció’, del projecte ‘Idensitat’ juntament amb ‘Cultura Resident’. Durant la seua residència han desenvolupat dos processos artístics en paral·lel: la creació d’una dramatúrgia vinculada al riu Túria, en què la riuada del 57 i la desviació del llit del riu serveixen per a abordar l’estigma de la condició de bogeria que s’atribueix al riu. L’altra línia està composta pel procés ‘La Criaturia’, un llibre-objecte que reuneix algunes vivències de la memòria oral de persones majors que van viure el riu al seu pas per la ciutat il·lustrades per xiquets i xiquetes del col·legi públic Les Arenes. Els dies 18 i 20 de maig presentaran els dos projectes al públic.

CCCC Ràdio

El divendres 21 de maig s’oferirà un nou capítol de CCCC Ràdio amb el programa ‘Sense límits creatius’, un ‘live radio’ amb emissió en directe des de les xarxes del CCCC sobre art, disseny, publicitat, màrqueting, innovació, cultura, gastronomia, arquitectura i tecnologia des de les sales del CCCC en format ‘afterwork’.

‘Sense límits creatius’ no serà l’únic programa de ràdio de què es podrà gaudir en el CCCC la setmana que ve. Com cada 18 de maig, el programa ‘Locos por València’, de Cadena Ser, celebra el Dia dels Museus des del claustre gòtic del Centre del Carme, de 12 a 14 hores, i ‘La Brújula’, d’Onda Zero, emetrà el seu programa diari des del CCCC de 19 a 20 hores, per a endinsar-se tots dos en la gran festa dels museus des del marc de la cultura contemporània.