Diversos integrantes del sindicato de barrio Construyendo Malilla acudieron ayer a una de las sedes de Solvia en València para reclamar la renovación de los contratos de alquiler social de cuatro familias «en situación de vulnerabilidad» del barrio de La Torre. Desde el sindicato han insistido en la urgencia de la situación de las familias afectadas y en la «necesidad inmediata de una vía de negociación con la entidad bancaria», pues la no renovación del alquiler social implicaría el desahucio de familias vulnerables que no tienen otra alternativa de vivienda, pero no se les ha facilitado el contacto de ningún interlocutor o intermediario para poder negociar, aseguran.

Construyendo Malilla explica en un comunicado que Solvia notificó hace unos meses a estas cuatro familias que no va a renovar sus contratos de alquiler social. «Desde que el banco Sabadell vendió parte de sus activos inmobiliarios al fondo buitre Cerberus, las afectadas denuncian que se les ha presionado para que abandonen sus hogares».

El actual propietario de las viviendas, Promontoria Coliseum Real State (propiedad de Cerberus), junto con la gestora de dichos alquileres, Solvia (propiedad de Intrum y el Banco Sabadell), se niegan a renovar los contratos de alquiler social, lamentan desde Construyendo Malilla. «La situación se repite por todo el estado. En València, los barrios más afectados son la Fuensanta y La Torre, barrios de clase trabajadora con decenas de casos», aseguran.

Yoli, una de las afectadas del barrio de La Torre ha relatado su caso: «En plena pandemia me comunicaron que me tenía que ir de mi casa. Vinieron a ofrecerme 1.000 euros para que me fuera. Me dijeron que si no lo aceptaba habría consecuencias judiciales. No tiene nombre lo que nos están haciendo. Nunca he dejado de pagar y tengo dos niños y un informe de vulnerabilidad, pero a ellos les da igual».