El PP ha denunciado «la campaña de Compromís pagada por la EMT en las marquesinas de las paradas de autobús con ataques directos a la gestión del Gobierno del Partido Popular». En el anunció pagado por la EMT «el alcalde es totalmente partidista y se utiliza para atacar al gobierno de Rita Barberá», asegura el PP, que pedirá el coste de esta campaña.

«Estamos indignados por hacer una campaña partidista e irregular utilizando los recursos de la EMT para atacar a otros gobiernos que son el suyo. No es la primera vez que lo hacen, pero el PP no se va a quedar callado», explicó María José Català. «Ribó piensa que la EMT es su cortijo, con su capataz Grezzi al frente, y no lo es. Es una empresa pública de transporte con una deficiente gestión que le cuesta a los vecinos de la ciudad 100 millones de euros al año. En lugar de mejorar el transporte dedican el dinero a renovar marquesinas y gastárselos en publicidad», dijo Català.