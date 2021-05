El plan para pacificar el tráfico rodado en Ciutat Vella Nord todavía sigue en fase de estudio y en un período de analizar diversos pormenores administrativos y técnicos para que se pueda poner en marcha. Por ello, según ha confirmado el concejal competente Giuseppe Grezzi tampoco tiene fecha concreta para entrar en vigor. Tal como ha reconocido el regidor de Movilidad Sostenible todavía no hay fecha para poner en marcha la primera fase de este plan, que implicará la activación de las cámaras y la notificación de las propuestas de sanción -solo informativas sin cobrar las multas- a los conductores que entren en el Área de Prioridad Residencial (APR) sin estar autorizados a circular y estacionar en el barrio. "Habíamos hecho una previsión de ponerla en marcha en abril -esta primera fase informativa de la APR de Ciutat Vella- pero no hemos llegado", ha reconocido en rueda de prensa. Sobre si ya hay fecha concreta esta "fase previa", su deseo es activarla "cuanto antes" aunque "no hay previsión aún" ni por tanto fecha concreta para su implementación.

Grezzi avanzó que él mismo y los técnicos de Movilidad Sostenible están trabajando con las asociaciones de comerciantes, los hosteleros y los vecinos "para que cuando todo funcione perfectamente", en particular la web y la APP para registrarse en la plataforma de matrículas autorizadas, se ponga en marcha, la fase de pruebas de la APR. Grezzi está reuniéndose con distintos colectivos para pulir bien el proyecto y ha participado en foros como el organizado por la CEV -la Confederación Empresarial Valenciana- para aclarar dudas.