El concejal de Movilidad Sostenible Giuseppe Grezzi ha anunciado que va a encargar un anteproyecto, que costará 15.000 euros, para llevar a cabo el soterramiento del tramo de la Ronda Norte en el barrio de Benimaclet. La idea es crear una zona verde y amable "de transición de la ciudad y de la huerta", que en función de las "características constructivas y el coste económico" que determine el estudio que se va a efectuar requerirá "construir un túnel subterráneo en profundidad" que en la parte superior se transformaría es un gran espacio verde para el disfrute de los ciudadanos. Este proyecto se va a pagar con parte del dinero de la modificación de crédito que se aprobará mañana en el pleno a favor de la concejalía de Movilidad Sostenible. El posible enterramiento de la Ronda Norte en esta zona de València responde "a las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos y Vecinas" y al plan "para crear y diseñar un barrio ecológico en Benimaclet, ha justificado Grezzi.

Además, el regidor de Compromís también ha anunciado que se va a encargar otro proyecto técnico para desarrollar un plan de accesibilidad universal en todas las paradas de la EMT, valorado en unos 80.000 euros, que busca "mejorar la movilidad de los viandantes" y que comportará también mejoras en distintas avenidas y calles de la ciudad donde se crearán nuevos pasos de peatones. En la misma línea, dentro de la programación prevista en el PMUS de 2013, se encargará también el proyecto -por unos 70.000 euros- para llevar a cabo 6 itinerarios principales y 2 más, secundarios, radiales y para peatones, que conectarán el centro de la ciudad con los barrios.

Respuesta del PSPV

Tras el anuncio realizado por Grezzi, los socios del Govern del Rialto han vuelto a escenificar un nuevo choque debido a la visión diferente que tienen Compromís y PSPV sobre el urbanismo de la ciudad, en general, y sobre el futuro desarrollo urbano de Benimaclet, en particular. El co-portavoz del PSPV y concejal de Hacienda Borja Sanjuán ha señalado que su formación es partidaria de "dar una solución global" a toda la Ronda Norte, de modo que se favorezca a Benimaclet "pero también a otros barrios como Benicalap, Orriols o Torrefiel", que también sufren molestias o problemas por la gran ronda periurbana. Borja Sanjuán censuró que un gobierno "progresista" no puede crear "barrios de primera y de segunda", y que no puede tener una visión "elitista" de los barrios, apuntó en alusión a Compromís. Igualmente señaló que la Ronda Sur y los barrios del sur también necesitan una solución para sus problemas de movilidad.