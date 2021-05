Compromís quiere soterrar la Ronda Norte para unir Benimaclet a la huerta

Grezzi anticipó que este anteproyecto se costeará a cuenta de la modificación de crédito a favor de la Concejalía de Movilidad Sostenible que va a aprobarse hoy en el pleno. Según el munícipe de Compromís, la idea es crear una zona verde y amable «de transición entre la ciudad y la huerta», que en función de las «características constructivas y el coste económico» que determine el estudio que se va a efectuar requerirá «construir un túnel subterráneo en profundidad» que en la parte superior se transformaría es un gran espacio verde para el disfrute de los ciudadanos. El posible enterramiento de la Ronda Norte en esta zona de València responde «a las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos y Vecinas» y al plan «para crear y diseñar un barrio ecológico en Benimaclet», justificó Grezzi.

El pleno del Ayuntamiento aprobará hoy la cuarta modificación de créditos extraordinarios del presupuesto municipal de 2021 que supondrá una inyección de 215.000 euros para la concejalía de Movilidad Sostenible. Con esta partida, esta delegación impulsará la accesibilidad de las paradas de autobuses de la EMT y otros tres proyectos: la ejecución de seis ejes peatonales para interconectar los barrios y los principales equipamientos de la ciudad, la construcción de un carril bici unidireccional en Tres Forques, y el ya citado posible soterramiento de parte de la Ronda Norte.

Respuesta del PSPV

Compromís y PSPV volvieron a exhibir en público sus diferencias sobre el urbanismo de la ciudad. El co-portavoz del PSPV y concejal de Hacienda Borja Sanjuán señaló que en València no puede haber «barrios de primera y de segunda». «La solución que demos a la Ronda Norte -dijo- tiene que ser una solución conjunta. No puede ser una solución que sólo afecte a un barrio y dejar fuera a otros que son exactamente igual de importantes como Torrefiel, Orriols o Benicalap, que no son barrios de segunda. No podemos tener un planteamiento elitista y hablar solamente de los debates urbanísticos que están de moda y excluir a la mayoría», criticó Sanjuán.

Por su parte, los concejales del PP Carlos Mundina y Giner Corell tacharon de «ocurrencia» el plan de la Ronda Norte «mientras siguen pendientes obras prioritarias». Fernando Giner, portavoz de Ciudadanos, dijo, por su parte, que está a favor de soterrar este tramo de la Ronda Norte y conectar el barrio con la huerta.

El regidor de Compromís Giuseppe Grezzi también anunció otros 3 proyectos que va a costear Movilidad Sostenible y que van a redundar en «mejorar la movilidad de los viandantes» en València. Así, el Ayuntamiento va a encargar otro proyecto técnico para desarrollar un plan de accesibilidad universal en todas las paradas de la EMT, valorado en unos 80.000 euros, que busca «mejorar la movilidad de los peatones y usuarios», y que comportará también mejoras en distintas avenidas y calles de la ciudad donde se crearán nuevos pasos de peatones. Esta actuación supone la adecuación de las paradas de autobuses de la EMT que así lo requieran, y la mejora de los accesos a las mismas, mediante franjas de baldosas acanaladas, contraste tacto-visual o cruces semaforizados y accesibles, así como embaldosado conforme a la normativa de accesibilidad. En la misma línea, dentro de la programación prevista en el PMUS de 2013, se encargará también el proyecto -por unos 70.000 euros- para llevar a cabo 6 itinerarios principales y 2 más, secundarios, radiales y para peatones, que conectarán el centro de la ciudad con los barrios.

Esta iniciativa, a su vez, se coordinará con el denominado plan de la Infraestructura Verde que impulsa el vicealcalde Sergi Campillo y que también incluye una serie de itinerarios ecológicos. «Actualmente el 52 % de los desplazamientos registrados en el interior de la ciudad son peatonales», remarcó Grezzi.

En tercer lugar, 50.000 euros se invertirán en la redacción del proyecto de carril bici de Tres Forques, «que será unidireccional, tal como se ha acordado con el vecindario», y que prevé una intervención mayor en la zona para mejorar los pasos de peatones, con señalización e instalación de semáforos. Por último, cabe subrayar que el enterramiento de la Ronda Nord afectaría solo al tramo de la circunvalación que va desde la rotonda de la Torre de Miramar hasta la rotonda de entrada a Alboraya.