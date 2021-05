Grezzi admite que las cámaras de Ciutat Vella aún no están en marcha

El plan para pacificar el tráfico rodado en Ciutat Vella Nord todavía sigue en fase de estudio y en un período de analizar diversos pormenores administrativos y técnicos para que se pueda poner en marcha. Por tanto, no tiene fecha concreta para su inicio. Tal como ha admitido el concejal Giuseppe Grezzi, aún no se sabe cuándo arrancará la primera fase de este plan, que implicará la activación de las cámaras y la notificación de las propuestas de sanción -solo informativas y no con multa económica- a los conductores que entren en el Área de Prioridad Residencial (APR) sin estar autorizados a circular y estacionar en el barrio. «Habíamos hecho una previsión de ponerla en marcha en abril -esta primera fase informativa de la APR de Ciutat Vella- pero no hemos llegado», apuntó en rueda de prensa el munícipe de Compromís. Sobre si ya hay fecha concreta para implementar esta «fase previa», su deseo es activarla «cuanto antes», aunque «no hay previsión aún» ni por tanto fecha concreta.