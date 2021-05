Sorpresa en los vecinos de Ciutat Vella tras admitir Grezzi que las cámaras no funcionan

Los vecinos de Ciutat Vella han mostrado su sorpresa ante el reconocimiento por parte del concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, de que las cámaras de control de tráfico que decía que funcionaban desde el mes de marzo en realidad no han empezado a funcionar ni hay fecha para que lo hagan. Según el presidente de Amics del Carme, Lluis Mira, la entidad es favorable al control del tráfico en Ciutat Vella y en concreto al Área de Prioridad Residencial (APR) propuesta por el consistorio, que consiste en colocar cinco cámaras en las entradas al barrio y sancionar a quienes no sean residentes o tengan permiso para transitar por el mismo. Pero «nos sorprende que digan que están funcionando y luego digan que no. Ya no sabemos lo que entienden por funcionar, porque decían que estaban en marcha desde el mes de abril y pasa el tiempo y no funcionan».

Varias reuniones

Mira explicó que en los últimos meses han tenido conversaciones con el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, y siempre les han dicho que en el mes de abril empezaría a funcionar el sistema de vigilancia. Sin embargo, ahora saben que «no hay web, que no hay aplicación» y que ni siquiera pueden estar seguros de tener autorización. «Estamos en una situación que no sabemos qué hacer», dijo el dirigente vecinal.

Esperan, por tanto, que la situación se solucione cuanto antes y tengan noticias al respecto, porque desde la entidad apoyan la medida de forma clara. «Nosotros la hemos apoyado siempre porque mejora la movilidad en el barrio. Además, creemos que es muy positiva tal y como está planteada para pacificar el tránsito. Pero parece que no llega. Es un proyecto de 2016 propuesto por la ciudadanía y las cámaras ya están instaladas, pero no funcionan», lamenta Mira, al tiempo que pide una mayor transparencia en las actuaciones del ayuntamiento para saber a qué atenerse.

El malestar de Amics del Carme es extensible también a otros colectivos que han quedado en una especie de limbo tras solicitar sus autorizaciones y ver ahora que el sistema todavía no ha sido puesto en marcha.