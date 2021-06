Optimismo frente al mosquito tigre al no haberse registrado lluvias intensas

La empresa responsable de combatir las plagas en València se ha mostrado optimista respecto a la presencia del mosquito tigre este verano en la capital. Estos días de tormentas no son precisamente los más apropiados para hablar del asunto, pero aseguran que el hecho de que no se hayan registrado de aquí para atrás lluvias torrenciales ha permitido que no haya zonas inundadas y no se reproduzca con facilidad el insecto. Y también optimistas se muestran respecto a las ratas o las cucarachas, que son combatidas durante todo el año. A día de hoy toda la ciudad de València está en semáforo verde en lo que a plagas se refiere.