Los valencianos se quedan un año más sin la tradicional Nit de Sant Joan. El alcalde de València, Joan Ribó, confirmó ayer que están «totalmente» descartadas por segundo año consecutivo debido a la covid-19 las celebraciones en las playas de la ciudad. «No parece razonable que el consistorio haga una convocatoria de este tipo cuando siguen produciéndose contagios», dijo. El alcalde emplazó a los valencianos a aplazar la celebración a un momento en el que «los riesgos sean nulos».

«No me parece razonable en esta situación de pandemia que el ayuntamiento haga una propuesta de este tipo», aseguró el alcalde, en contra de lo que han hecho otras ciudades como Barcelona, donde si se plantea abrir las playas e incluso recuperar las verbenas.

El alcalde justificó la decisión de celebrar las fallas porque se harán «de una manera articulada», ya en el segundo semestre del año, como recomendó la Conselleria de Sanidad. En cambio, para la Noche de San Juan «nos parece que es mejor disuadirnos», declaró el responsable municipal tras presentar el plan «Convivint». «Pensamos que en una situación como la que estamos no es bueno que lancemos a la gente para que se junte» en las playas, donde en años anteriores a la covid-19 se han llegado a congregar más de 100.000 personas para esa conmemoración.

Aunque estamos «mejorando» por la vacunación, «los datos de los últimos días» indican que los casos «están subiendo» y «no queremos colaborar, en absoluto, a generar una situación de múltiples contactos que pueda tener efectos negativos», destacó.

Para evitar en la medida de lo posible la celebración, el ayuntamiento no facilitará, como en otras ocasiones, leña para hacer las hogueras ni se reforzará el servicio de la EMT. Además, la policía «hará controles» para evitar las fiestas. En este sentido, la Unión de Consumidores (UCE-CV) instó ayer a no bajar la guardia y reforzar las medidas de seguridad y la presencia policial en los barrios ante la festividad de Sant Joan para evitar el consumo de alcohol y los botellones. No basta con cerrar las playas, destacó el secretario general de la UCE-CV, Vicente Inglada, quien hizo un llamamiento a no relajar la prevención y evitar las aglomeraciones, especialmente de la gente más joven, que todavía no está vacunada.