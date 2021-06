La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de València ha rechazado el nombramiento de la exalcaldesa Rita Barberá como alcaldesa honoraria de la ciudad con los votos en contra de Compromís y Partido Socialista y el enfado importante del Partido Popular, del que ha partido la propuesta, que ya ha anunciado que no hará otra propuesta para la terna de honores y distinciones que se conceden con motivo del 9 d'Octubre. Los socios de gobierno han argumentado la cercanía de su fallecimiento y la falta de perspectiva histórica para conceder una distición de este tipo, cosa que ya habían advertido cuando se conoció la propuesta de los populares.

La portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha lamentado el voto en contra de PSPV y Compromís: "Creo que su voto en contra es de una gran miopía política porque es una propuesta irrenunciable e insustituible porque consideramos que es el año adecuado al cumplirse 30 años de su toma de posesión como alcaldesa.” En este sentido, ha apuntado que los motivos esgrimidos para el voto en contra carecen de fundamento. El primero de ellos, según Compromís y PSOE, es que no ha pasado suficiente tiempo desde el fallecimiento “lo que es un motivo de poca solidez porque el año pasado se respaldó sin fisuras el nombramiento de Ramón Vilar como Concejal Honorario al poco tiempo de su fallecimiento porque se lo merecía". “Nos parece una falta de compañerismo y de respeto a la historia de esta ciudad que el PSOE el año pasado viera muy bien nombrar a Ramón Vilar, que se lo merecía y por eso lo respaldamos, y que este año diga que no ha pasado suficiente tiempo desde el fallecimiento de Rita”, ha destacado Catalá.

Asimismo, ha apuntado que el segundo motivo es el acuerdo de Les Corts. “No entiendo la fuerza vinculante de Les Corts con la autonomía del Ayuntamiento de Valencia” añadiendo “el verdadero argumento es que no se quiere nombrar a Rita Alcaldesa Honoraria de la ciudad. Me hubiera gustado más valentía, gallardía, fortaleza y firmeza para defender un no sin buscar argumentos prescindibles y frugales como los que he escuchado”.

Además ha apuntado que “en el tema de honores y distinciones siempre se ha tenido el máximo nivel de acuerdo y compañerismo y creemos que influyen motivos políticos e ideológicos en el rechazo. Lamentamos estos motivos políticos que a nosotros no nos han influido otros años para apoyar la propuestas.”

Por último, la portavoz popular ha indicado que “ la figura de Rita Barberá en la ciudad es irrenunciable por más que el equipo de gobierno no quiera reconocerlo. Todo el mundo sabe que si hay alguien que se merece ser Alcaldesa Honoraria es Rita porque la transformación de la ciudad se le debe a su trabajo.”