La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de València ha rechazado el nombramiento de la exalcaldesa Rita Barberá como alcaldesa honoraria de la ciudad con los votos en contra de Compromís y Partido Socialista y el enfado importante del Partido Popular, del que ha partido la propuesta, que ya ha anunciado que no hará otra propuesta para la terna de honores y distinciones que se conceden con motivo del 9 d’Octubre. Los socios de gobierno han argumentado la cercanía de su fallecimiento y la falta de perspectiva histórica para conceder una decisión de este tipo, cosa que ya habían advertido cuando se conoció la propuesta.

Al final, las distinciones de este año serán para el cocinero valenciano Ricard Camarena, Premio Nacional de Gastronomía; y a título póstumo para el dramaturgo y periodista valenciano Juan Alfonso Gil Albors, que faltó el año pasado. A instancia del gobierno municipal, se reconocerá también la tarea de la ilustradora Cristina Durán, ganadora del Premio Nacional del Cómic 2019 con su obra «El día 3»; y al personal del Ayuntamiento «por su trabajo de lucha contra el coronavirus».

Finalmente, recibirán su homenaje Vicente Enguídanos, el último artesano velluter de la ciudad (a propuesta de Vox); la Fundación Mira’m de la Comunidad Valenciana (Ciudadanos), que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA (Trastorno de Espectro Autista) y la de sus familias, para la cual se ha pedido la Medalla de Oro de la ciudad; el diseñador valenciano Francis Montesinos (PSPV); y Josefa Carrión, «Carri», (Compromís), como referente del basquet femenino desde los años 50.

El alcalde de València, Joan Ribó, recordó que «todas estas personas y entidades han trabajado para que esta ciudad avance y mejore, y que con sus aportaciones individuales y colectivas han contribuido a proyectar una imagen de la ciudad ligada al arte culinario, la cultura, la acción social solidaria y el deporte».

La única propuesta que no fue aceptada fue la del Grupo Popular (PP) referente a Rita Barberá, lo que dejó vacante la plaza de los populares. Su portavoz, María José Català, lamentó el voto en contra de PSPV y Compromís: «Creo que su voto en contra es de una gran miopía política porque es una propuesta irrenunciable e insustituible porque consideramos que es el año adecuado al cumplirse 30 años de su toma de posesión como alcaldesa».

En este sentido, Català cree que los motivos esgrimidos para el voto en contra carecen de fundamento. El primero de ellos, según Compromís y PSOE, es que no ha pasado suficiente tiempo desde el fallecimiento «lo que es un motivo de poca solidez porque el año pasado se respaldó sin fisuras el nombramiento de Ramón Vilar como concejal honorario al poco tiempo de su fallecimiento porque se lo merecía».

Asimismo, ha apuntado que el segundo motivo es el acuerdo de Les Corts. «No entiendo la fuerza vinculante de Les Corts con el Ayuntamiento de Valencia», añadiendo que «el verdadero argumento es que no se quiere nombrar a Rita alcaldesa honoraria de la ciudad. Me hubiera gustado más valentía, gallardía, fortaleza y firmeza para defender un no sin buscar argumentos prescindibles y frugales como los que he escuchado».