M. Oltra: "Con la ATE de Mestalla hay que ir partido a partido"

Preguntada directamente por Levante-EMV, Oltra evitó secundar de forma directa la postura de la Conselleria de Economía Sostenible, que parece inclinarse por ampliar la prórroga al Valencia CF. En esa línea, la vicepresidenta reitero que primero hay que esperar a los informes técnicos antes de tomar una decisión, si bien, ha asegurado que la competencia sobre la decisión de prorrogar o de suspender la ATE del Mestalla corresponde al departamento que dirige Rafa Climent (Compromís) y no al de Política Territorial, en manos del socialista Arcadi España. Oltra puntualizó que la decisión última corresponde a Economía con el informe previo de Política Territorial, tal como se puede comprobar en el convenio firmado en 2015 entre el club y la entonces Conselleria de Industria. Con todo, y pese a no querer fijar una decisión a priori, Oltra, en la línea de la Conselleria de Economía Sostenible, alertó sobre un posible coste para la Generalitat si el Valencia CF termina en los tribunales. Es sabido, por el contrario, que el PSOE -el conseller España y la vicealcaldesa Sandra Gómez- son partidarios de no prorrogar la ATE ante la falta de garantías presentadas por el Valencia CF. Respecto a las críticas lanzadas por el coportavoz y concejal socialista Borja Sanjuán en el Ayuntamiento de València contra Compromís, Oltra reclamó que esta «relación institucional» se lleve a cabo «en términos de respeto y de colaboración».

«Declaraciones que plantean que miembros del Gobierno valenciano son lobistas de un club de fútbol hechas por parte de personas de otra institución -en alusión a Borja Sanjuán-, no creo que sea ni el tono ni el contenido en que dos instituciones se relacionan», agregó.

«Otro empastre del PP»

La alto cargo autonómica calificó la ATE de Mestalla como otro «empastre» heredado de los gobiernos del PP, que le toca resolver al Govern del Botànic «como tantos otros». En ese sentido, vaticinó que se encontrará una solución, ya que la situación «evidentemente, afecta al Valencia Club de Fútbol y las consecuencias jurídicas y económicas recaen en el club». La vicepresidenta deslizó también que declarar caducada la ATE podría tener «un posible coste muy importante para la Generalitat».

En cualquier caso, pidió tiempo hasta agosto al menos, cuando finaliza la II Fase de la ATE, que no toda la operación, que acabaría en 2025. «Esto no es como una novela de Agatha Christie, que ya se sabía quién era el asesino y se escribía de atrás adelante», bromeó. Una vez se tengan los informes y se sopesen las alternativas, se tomará la decisión que se considere.