"En el siglo XXI no podemos permitir que haya personas que no puedan bajar a la calle"

María Teresa Navarro Ferreros, de 54 años, es una doble luchadora. Una doble campeona que se tuvo que sobreponer a un grave accidente de coche que la dejó postrada en una silla de ruedas hace 18 años, y a la Enfermedad Rara de su hijo, que fue diagnosticado hace 20 años, con solo 2 añitos. La nueva Defensora de las Personas con Discapacidad de València está acostumbrada a pelear para hacer valer sus derechos y los de los demás en entidades como Cermi CV, la Asociación Síndrome X Frágil Comunitat Valenciana, Aspaym CV y la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif-CV) .

Acaba de ser elegida la Defensora de las Personas con Discapacidad en València, un cargo pionero en España, a excepción de la ciudad de León.

¿Pese a que lleva pocos días en el cargo, ya le han transmitido alguna queja ?

Sí, a través de amigos y conocidos, ya me han trasladado varias quejas para que las estudie y les dé la tramitación que corresponde.

Su puesto depende de la concejalía de Bienestar Social y surge del Consell Municipal de la Discapacitat, ¿ya le han puesto los medios para trabajar?

Bueno ya sé que voy a disponer de un despacho en el edificio de Tabacalera y me van a facilitar un ordenador, un teléfono y un correo electrónico para poder gestionar y recibir quejas. El otro día estuve visitando el lugar donde voy a trabajar y ya les avisé que había cosas que cambiar en los baños, desde el punto de vista de la accesibilidad. En principio quiero dedicar un día a la semana a recibir visitas y atender a las personas. Estoy muy ilusionada con la tarea y ante todo quiero ser una persona cercana a todo el mundo. Espero tener salud para afrontar el reto porque hay mucho trabajo que hacer.

¿Uno de esos grandes retos pasa por acabar con las barreras arquitectónicas en València?

Se ha avanzado mucho en este tema pero también es cierto que queda mucho trabajo por hacer no solo en la eliminación de las barreras físicas sino también en otro tipo de barreras que tienen que ver con otras discapacidades que requieren el uso de pictogramas, el lenguaje de signos, o la edición de guías y publicaciones en braille, para personas con discapacidad visual.

-El Consell Municipal de Discapacitat ha creado una comisión de accesibilidad para analizar casos como el de la estación de autobuses, que es un desastre...

Yo misma quiero ir a visitar la estación de autobuses para comprobar qué problemas presenta. Tenga en cuenta que a mí me ha pasado también ir a un sitio, por ejemplo, la psicóloga, y no poder subir. O tener que entrar a los sitios por detrás. Eso es muy negativo porque te mina la autoestima. Las entidades sociales han conseguido grandes logos aunque queda un largo camino por recorrer ya que las personas con discapacidad somos sociedad y tenemos los mismos derechos que los demás. En cualquier caso, no se puede permitir que en pleno siglo XXI haya personas con movilidad reducida que viven en València y que no pueden salir a la calle porque sus edificios y pisos no están adaptados. No podemos permitir que haya valencianos confinados en pleno siglo XXI.

¿Los carriles bicis ayudan a la autonomía de las personas discapacitadas?

Yo me muevo por la ciudad con mi "handbike", me desplazo por los carriles bicis. Es mucho más rápido que coger el bus. Me da mucha autonomía. Salgo de Campanar y en solo 35 minutos estoy en Benimaclet donde trabajo.

¿Otro objetivo principal tiene que ser acabar con las listas de espera en la dependencia?

Sin duda nuestro objetivo tiene que ser dejar las listas de espera para conseguir las ayudas a la dependencia a cero. No puede ser que las personas con discapacidad, que en su día a día ya tienen que superar multitud de barreras y obstáculos, tengan también que enfrentarse al exceso de burocracia. Otra meta tiene que ser hacer más fácil al administrado sus relaciones con el Ayuntamiento. Sobre todo hay que apostar por un trato más cercano y humano al usuario.