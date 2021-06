La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, María José Broseta, y el concejal de Hacienda y portavoz socialista, Borja Sanjuan, han abordado esta mañana en una reunión el futuro de la ATE de Mestalla. Ambos han coincidido en la necesidad de dar solución a la construcción del nuevo estadio y de las dotaciones pendientes comprometidas por el club, en relación, al polideportivo previsto en Benicalap, junto al nuevo coliseo valencianista, cuyas obras llevan paradas más de una década.

Sanjuan asegura que hay "plena coincidencia" con la federación vecinal respecto a la ATE. "El club tenía unas obligaciónes que debían estar cumplidas ya y como no ha sido así no proceden prorrogas automáticas ni gratuita". En caso contrario, ha añadido el concejal, "debe exigirse una garantía económica al club porque la ciudad en su conjunto no puede cargar con las obligaciones de Meriton". El club debe cumplir con la legalidad. Y la ciudad debe decir "ya basta", ha asegurado el concejal.

María José Broseta, por su parte, ha trasladado a Sanjuan el acuerdo del pleno del 28 de mayo de la federación en el que se acordó exigir al Valencia que cumpla con sus compromisos con la ciudad. "Han pasado muchos años y nos gustaría que tanto el ayuntamiento como la Generalitat se pongan de acuerdo para hacer cumplir al club sus obligaciones", entre ellas, la ejecución de la sentencia del derribo de las gradas del actual campo de fútbol.