Los socios del Botànic no se ponen de acuerdo sobre la ATE de Mestalla

Los socios del Botànic, PSPV y Compromís, no tienen aún una postura común ni tampoco una decisión definitiva sobre la prórroga de la ATE de Mestalla, que ha solicitado el Valencia CF. En una reunión celebrada esta mañana entre el president del Consell Ximo Puig y los consellers de Economía Sostenible Rafael Climent (Compromís) y de Política Territorial Arcadi España (PSPV) se han abordado diversas cuestiones que conciernen a ambos departamentos, como el suelo industrial autonómico, y además, se ha tratado la solicitud planteada por el club propiedad de Peter Lim. Al término del encuentro, no ha habido grandes avances respecto a lo publicado por Levante-EMV la semana pasada. El conseller Climent, a falta de los informes definitivos de los técnicos, parece inclinarse por conceder la prórroga aunque imponiendo una serie de sanciones a la propiedad. Mientras, el conseller España no es partidario de esta opción porque la sociedad anónima deportiva no ha presentado suficientes garantías de que efectivamente vaya a cumplir con sus obligaciones: vender las parcelas del viejo Mestalla, acabar el nuevo estadio y construir el polideportivo de Benicalap.