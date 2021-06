De mal gusto o soez han calificado los vendedores del Mercado Central una campaña del Ayuntamiento de València para promocionar la «ecotira» de Mercavalencia en los mercados municipales de la ciudad. Y es que dos de las personas que llevaban a cabo esta campaña en la principal galería de alimentación de València llevaban carteles a sus espaldas con el lema «Menja be, caga be», expresión que para muchos no es la más adecuada. Fuentes municipales han asegurado que semejante «ocurrencia» fue de uno de los figurantes de la campaña y que inmediatamente se retiró, pero el Partido Popular ha denunciado los hechos e incluso la forma en que se habría contratado esa campaña, que no es otra que repartir sus 25.000 euros de coste en seis contratos menores concedidos a dedo, dicen.

El ecotira es la nueva fórmula ideada por la Concejalía de Agricultura para acercar el producto ecológico y de proximidad a los consumidores replicando la tradicional tira de contar de Mercavalencia. Y para promocionarla en los mercados municipales, donde están muchos de sus posibles clientes, ha puesto en marcha la campaña «Menja be i salva el clima».

Su ejecución, sin embargo, ha generado cierta polémica por los mensajes que aparecían en dos de los figurantes de la campaña, concretamente la desarrollada en el Mercado Central. Y es que en sus espaldas lucían carteles que decían «menja be y caga be», lo que generó bastante malestar entre lo vendedores del Mercat.

Fuentes de la Concejalía de Agricultura que lidera Alejandro Ramon aseguraron que ese eslogan fue «una ocurrencia» de uno de los figurantes y que inmediatamente se retiró, por lo que no han dado más importancia al tema.

Contratos menores

En cualquier caso, el concejal del PP Santiago Ballester ha asegurado que esta campaña «Menja be» y «Caga Be» ha constado más de 24.788 euros y ha sido pagada a través de varios contratos menores para poder adjudicarlos a dedo y sin tener que acudir a una licitación. «Se trata de una campaña lamentable porque no deja de ser soez por los eslóganes utilizados». Ballester asegura que la campaña generó un gran malestar entre los vendedores de los mercados municipales y que esta misma semana se invitó a los organizadores a que abandonaran el Mercado Central.