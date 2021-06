Un contrasentido de los concursos sigue sin respuesta: los ninots ya premiados como «mejor de la sección». Si en una categoría se presentan ninots, y uno de ellos ya fue galardonado en 2020, ahora vuelve a participar -no se ha establecido lo contrario-. Con la posibilidad, a día de hoy esperpéntica, de recibir el premio dos veces seguidas o dárselo a otro ninot con el que ya compitió en marzo del año pasado. La solución pasaría por algo tan sencillo como señalar esos ninots como ya premiados y que no tomen parte en esta nueva votación. Pero, a día de hoy, no se ha establecido nada en las bases. Esto no ocurrirá con el «Ninot Indultat» por votación popular puesto que Almirante Cadarso-Conde Altea, ganador en las dos modalidades en 2020, presentará dos figuras nuevas en este año. La asamblea también tiene que aprobar la entrega de premios, en términos similares al de años anteriores. Al no haber «mascletà» en la plaza del Ayuntamiento, existen menos angustias en lo tocante a la concentración de público. La entrega de premios infantiles será el 2 de septiembre, desde las 17.30 horas, y los mayores, el 3, desde las 9 horas.