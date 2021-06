Ribó ya no descarta repetir como candidato en 2023

Un año se ha dado el alcalde, Joan Ribó, para decidir si se presenta de nuevo a la reelección como máximo mandatario de la ciudad por Compromís. Lo ha repetido dos veces en la última semana después de haber expresado siempre en público y en privado su deseo de no estar en la alcaldía más de dos legislaturas, periodo que se cumplirá dentro de dos años. Las cosas no han salido como él pensaba y todas las opciones convergen en su persona, primero por la ausencia de un relevo de garantías y segundo por una pandemia que no le ha permitido desarrollar o ha retrasado algunas de las metas que se había marcado para cerrar su carrera política municipal.