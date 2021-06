La EMT se gastará 65.000 euros en asesores para recurrir contra Hacienda

El concejal de Ciudadanos Narciso Estellés y consejero en la EMT afirmó que en el Consejo celebrado ayer «nos hemos enterado de que Deloitte ha emitido ya hace unos pocos días un informe de alegaciones frente a la disconformidad de Hacienda por los 10,5 millones del IVA que reclama a la EMT, y si no llegamos a insistir desde la oposición, no nos hubieran dicho nada». Ese informe de Deloitte ha costado 14.500 euros. A esa cuantía económica, se sumará la licitación por valor de 50.000 euros, de otros contratos que se tienen que adjudicar para que asesores externos ayuden a la empresa a recurrir contra Hacienda o si procede para acudir a la vía judicial. Todo ello, con el objetivo de que la empresa presidida por Giuseppe Grezzi no acabe pagando a la Agencia Tributaria los 10,5 millones que le reclama por el IVA no declarado desde abril de 2016 a noviembre de 2017. «Todo esto es muy grave porque hasta tres veces -dijo Estellés- Ciudadanos ha pedido que se aclaren los expedientes de contratación a entidades privadas, por un total de 64.500. No se ha dado un solo detalle sobre el contrato menor a Deloitte de 14.500 euros y la licitación de 50.000 euros. Y sin embargo ya hay un trabajo documental hecho y ocultado por Grezzi», lamentó el edil.

En el caso de la disconformidad de Hacienda por el IVA, «ha habido que forzar a Grezzi para que pida un informe a la Intervención Municipal» del Ayuntamiento de València para que se postule sobre la necesidad de provisionar o no, los 10,5 millones reclamados por Hacienda, en las cuentas de la mercantil valenciana. Por último, los concejales del PP Carlos Mundina y Marta Torrado denunciaron «la opacidad» de Grezzi y Compromís ya que han ocultado en el consejo «la documentación» sobre las alegaciones presentadas ante la Agencia Tributaria.