La ciudad de València se ha adherido a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT). Así lo anunció ayer el alcalde Joan Ribó, quien planteará la propuesta a la corporación en el próximo pleno municipal. Ribó ha destacado que el objetivo es fortalecer la defensa del suelo no urbanizable común o protegido, «que en València corresponde a la huerta y al Parque Natural de l’Albufera, contra determinadas actuaciones que pueden suponer un grave perjuicio».

La adhesión de la ciudad a la AVPT supone que el Ayuntamiento delegará en este organismo la competencia exclusiva «en materia de protección de la legalidad urbanística, sanción y restauración de la legalidad urbanística en el municipio, respecto a las infracciones urbanísticas graves o muy graves en suelo no urbanizable, común o protegido, que correspondan a edificaciones que se empiezan a construir a partir de la fecha en que se publique el acuerdo de adhesión en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV».

Según ha explicado el alcalde, el Ayuntamiento, como miembro de la agencia, puede participar en las decisiones del organismo, dado que optará a tener representación en el Consejo de Dirección de la AVPT. Tal como establece la propuesta que se presentará para su debate plenario, se delegará también en la agencia la competencia exclusiva para iniciar, tramitar y resolver los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística y sancionador en los casos en que se produzcan infracciones graves o muy graves cometidos en suelo no urbanizable antes de la fecha de publicación del acuerdo de adhesión. Se define como Suelo No Urbanizable aquel que se preserva de transformaciones. En el término municipal de València, el Suelo No Urbanizable coincide fundamentalmente con terrenos de huerta y marjal del Parque Natural de l’Albufera.