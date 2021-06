La reforma de la Casa del Relojero se atasca por un recurso administrativo

El proyecto de rehabilitación de la Casa del Relojero, en la calle Micalet, se atasca de nuevo. La empresa Estudio Métodos de la Restauración (EMR) ha presentado un recurso de reposición contra la adjudicación el mes pasado a la empresa Lorquimur de las obras de rehabilitación de la Casa del Relojero y de construcción de un edificio dotacional en el solar anexo por parte de la Concejalía de Desarrollo Urbano.

El ayuntamiento ha desestimado el recurso de reposición que ha presentado EMR. Esta firma entendía que no se ha baremado correctamente la experiencia del equipo directivo de Lorquimur, que finalmente resultó ser la adjudicataria. Concretamente, EMR alegó que la documental aportada inicialmente por Lorquimur no coincidía con las personas designadas en segunda instancia: jefe de obra, encargado o restaurador. Ante este argumento, los servicios téncicos municipales han respondido que en el pliego de condiciones que rige la licitación «no se exigía la designación -de estos técnicos- en el momento de presentación de la oferta». Para el consistorio, el personal adscrito a la ejecución del contrato no tiene que coincidir con el personal propuesto en fase de licitación, pudiendo hacer cambios en el equipo propuesto la empresa que opta al contrato.

Así las cosas, está por ver si la empresa descartada, EMR, decide acudir a la vía judicial una vez agotada la administrativa lo que podría bloquear la intervención en la Casa del Relojero durante un tiempo indeterminado.

El contrato fue adjudicado por 752.398 euros y estaba previsto que las obras se ejecutasen en un plazo de 11 meses.

Además, cabe recordar que los componentes del colectivo de Amics del Carmen han solicitado una excavación arqueológica para analizar la existencia de posibles restos de época romana.