"Con lo aportado por el Valencia, no habrá prórroga de la ATE"

El conseller Arcadi España «ve difícil» poder prorrogar la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Mestalla al Valencia CF. Así se expresó en declaraciones a Levante-EMV tras conceder una entrevista a Levante TV. «Lo que ha presentado Meriton tanto en el Ayuntamiento como en la Conselleria es insuficiente, lo contestaremos de una forma técnica en las próximas semanas en un informe de la Conselleria, pero tras la lectura del documento del club no hace falta ser un experto jurídico para darse cuenta que no aportan las garantías suficientes que den confianza y retomen la credibilidad que ha perdido el Valencia CF y la propiedad del club», matizó el titular de la Conselleria de Política Territorial. «En unas semanas tendremos el informe y lo haremos público, pero con lo que hay encima de la mesa no es suficiente para conceder ningún tipo de prórroga ni ningún tipo de nada», subrayó.

«El único contacto que tenemos con el Valencia CF es por el registro de entrada con el documento que conocéis todos», comentó. «No tenemos ningún contacto con el Valencia CF, desde luego con la Conselleria de Política Territorial no se ha puesto en contacto nadie», reafirmó.

«Nos han aportado -recordó- solo esos 8 folios y nada más. Y con esos 8 folios están preparando un informe los técnicos, pero son manifiestamente insuficientes para cualquier cosa». «Todo apunta -remarcó- que con lo que hay encima de la mesa no habrá prórroga. Contestaremos al escrito del Valencia CF, cuando tengamos el informe técnico. Pero es muy insuficiente» la documentación aportada por el club.

En la entrevista de Arcadi España en Levante TV, el alto cargo autonómico abordó otras preguntas sobre la ATE y la propiedad del club. «Yo no aprecio un proyecto de futuro -argumentó- para una institución como es el Valencia CF, no aprecio un liderazgo, un proyecto, sino que parece -en alusión a los directivos del club- que van salvando obstáculos día a día», lamentó.

Respecto a la Fase II de la ATE, que ahora está analizándose, «ha pasado mucho tiempo sin que pasara nada», explicó el conseller. «No hay ninguna voluntad seria por parte de la actual propiedad» y demuestra «una falta absoluta de interés» de cumplir los hitos previstos en esta nueva subfase. Por ello, «hay incertidumbre y la Generalitat y el Ayuntamiento velarán por el interés general». Por ello, con la documentación que posee la administración autonómica en estos momentos, todo apunta a que la Conselleria de Política Territorial recomendará en un próximo informe que no se conceda la prórroga de la ATE al Valencia CF por los incumplimientos del club respecto a la Fase II de la operación inmobiliaria. Pese a haber incumplido parte de sus obligaciones en la Fase I, lo que le valió una propuesta de sanción de 2,36 millones por parte del departamento de Arcadi España, Meriton no ha hecho ningún otro movimiento ni ha aportado ninguna clase de nuevas garantías.

Como se recordará, esta propuesta de sanción debe ser aplicada por la Conselleria de Economía Sostenible, que instruirá el expediente correspondiente. Paralelamente, el 20 de agosto se tiene que dar una respuesta al escrito presentado por el Valencia CF «y la maquinaria administrativa de la Generalitat está en marcha». Con toda seguridad, para darle un no rotundo a Peter lim.