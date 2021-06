La ejecutiva de Compromís ha condenado las actuaciones de vallado y movimiento de tierras de Metrovacesa: "Están actuando contra los vecinos". Desde Compromís se entiende que la declaración responsable presentada por la empresa inmobiliaria Metrovacesa para el vallado de sus solares no se está ejecutando de la forma debida dado que se están cerrando solares que no aparecen recogidos en el plano de la declaración responsable presentada y están realizando movimientos de tierras para los que la empresa no dispone de autorización.

Desde la ejecutiva de Compromís por València han criticado que la promotora Metrovacesa, propietaria de parte de los terrenos del futuro PAI de Benimaclet, lleva 30 años desentendiéndose del mantenimiento de los solares y, ahora que el vecindario le ha dado un uso y el Ayuntamiento ha denegado legítimamente su solicitud como agente urbanizador para defender el interés general, ha decidido cerrarlos para hacer presión sobre el Ayuntamiento y el vecindario. Desde Compromís expresan su "rechazo a esta práctica que, además, está ocasionando malestar y problemas de aparcamiento y de otro tipo en el barrio".

Desde la ejecutiva del partido valencianista se valora que estos movimientos por parte de la promotora no son compatibles con el diálogo pedido por todas las partes (tanto por los movimientos sociales como los socios del gobierno municipal). "Estas actuaciones de la constructora Metrovacesa son un ejemplo más de cómo las grandes multinacionales de la construcción han convertido durante décadas nuestra ciudad en su territorio vedado despreciando el papel de las administraciones y la ciudadanía".

Esto reafirma, aún más, la voluntad de Compromís per València de transitar hacia un modelo de urbanismo del siglo XXI, moderno, participado y democrático donde el interés general prime sobre los márgenes del beneficio de empresas de construcción y promotoras que no tienen ni su sede en territorio valenciano.

Desde Compromís se entiende que la declaración responsable presentada por la empresa inmobiliaria Metrovacesa para el vallado de sus solares no se está ejecutando de la forma debida dado que se están cerrando solares que no aparecen recogidos en el plano de la declaración responsable presentada por la empresa.

Además, se están empezando a realizar movimientos de tierras para los que la empresa no dispone de autorización y se están llevando a cabo todas estas actuaciones sin coordinación ninguna con el Ayuntamiento ni informando debidamente al vecindario.

Estos hechos se han calificado de "muy graves" desde la ejecutiva de Compromís per València, por lo que han exigido hoy a la mercantil Metrovacesa que pare estas acciones y vuelva a una postura de diálogo y entendimiento con el Ayuntamiento y los agentes sociales. Al tiempo que ha exigido al PSOE y la concejalía de urbanismo, gestionada por ese partido, que se posicione también a favor de los vecinos y vecinas del barrio.