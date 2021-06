"Tenemos constancia de un incidente en la V-30 con un autobús de Iveco que la empresa estaba revisando como parte de su trabajo de mantenimiento. El autobús lo conducía personal de Iveco, no estaba en servicio y no llevaba pasaje. De momento, Iveco no nos ha informado del motivo de la avería".

Con este escueto comunicado, la Empresa Municipal de Transportes de València ha confirmado el incendio que ha sufrido un bus de la compañía pública valenciana en la V-30, entre Picanya y Torrent, mientras circulaba.

Este autobús volvía de la sede de Iveco, según han confirmado otras fuentes a Levante-EMV, donde había sido sometido a alguna reparación.