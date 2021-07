La prostitución callejera se traslada a los pisos en València

Precisamente ha sido esta coordinadora, en la que participan las asociaciones que trabajan con la prostitución, las administraciones públicas y los cuerpos de seguridad, la que ha realizado un nuevo diagnóstico de la situación y ha constatado una nueva realidad en València.

Los lugares habituales de prostitución (masculina y femenina) de Moreras, Pinedo, Natzaret, Velluters o Joaquín Ballester, han visto caer notablemente la actividad. Fuentes de la Policía Local aseguran que la presencia de mujeres en estos puntos se ha reducido notablemente, y Lucía Beamud asegura, confirmando esa apreciación, que en algunos focos concretos ha desaparecido.

¿Significa eso que haya menos prostitución en València? Pues no se puede saber, coinciden. Y es que todo parece indicar que esa actividad se ha desplazado ahora a los pisos, principalmente, y también a los clubs. «Era una tendencia antes de la pandemia y ahora se ha consolidado esa tendencia», dice Beamud, que asegura que las mujeres que siguen ejerciendo la prostitución en la calle siguen siendo mayoritariamente africanas. «A estas mujeres es muy difícil ayudarles porque dependiendo del lugar del que vengan están muy controladas con creencias espirituales y cosas así», dice.

Ante esta situación, las actuaciones municipales siguen dos itinerarios. Por parte de la coordinadora para la inclusión de personas en situación de prostitución y trata de la ciudad de València, se ha creado una comisión que estudiará los nuevos protocolos a aplicar con estas mujeres y su nueva situación. Según Beamud, los protocolos actuales «inciden principalmente en el mundo de la calle» y ahora deberían adaptarse a la nueva realidad.

Así mismo, la concejala aseguró que se han renovado los convenios con Cáritas y con Médicos del Mundo para seguir prestando la atención a las mujeres prostituidas. Y también se han incrementado los presupuestos para procurar su integración sociolaboral.

Cierre de pisos

Por su parte, la Policía Local mantiene su presión sobre los pisos donde se ejerce la prostitución tras constatar una descenso de la presencia de mujeres en las calles. Al no poder abordar este problema por la vía del proxenetismo, se ha optado por la sanción de la actividad no declarada, una vía amparada por una sentencia judicial. «Si no podemos denunciar la prostitución ni el proxenetismo, esa sentencia nos permite cerrar un piso por registrar una actividad no declarada ni autorizada», dijeron las fuentes.

De esta manera ya se han conseguido cerrar algunos pisos en la calle Viana, el corazón del barrio chino de Velluters, donde también se ha registrado un fuerte descenso de la actividad callejera, con lo que eso significa para la normalización del barrio. Es más, ayer mismo se produjo una reunión en la tercera unidad de distrito y se habló también de combatir este tipo de pisos de prostitución en lugares como San Vicente y la Cruz Cubierta.