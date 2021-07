Todos los días intento caminar de dos a tres horas por distintos itinerarios de la ciudad y cercanías, es lo que yo digo el ejercicio de la Valencia paseada, atento a las mil curiosidades y detalles que hay por todas partes, descubriendo rincones que las prisas de diario no dejan ver.

Me correspondía el otro día el itinerario del Marítimo cuando yendo por la acera, tras una esquina, un mala bestia montado en bicicleta a lo Fittipaldi por encima de la acera en una calle de dos calzadas con medianera sin tráfico alguno, chocó conmigo, levantó mis 85 kilos y los estrelló contra una farola y de rebote acabé sobre un coche aparcado en el lugar.

El sujeto atropellante se quiso largar de inmediato, sin prestar socorro o auxilio, sin dejar pistas. La solidaridad, que agradezco, de unos vecinos se lo impidieron. Una señora que hizo lo que el causante debía, llamar a una ambulancia y a la policía, tuvo que soportar los insultos del ciclista, quien le increpó y dijo que no se metiera donde no le llamaran. Otro señor se ofreció a declarar como testigo, por profundas convicciones cívicas. Menos mal que hay personas justas y solidarias.

Apareció el Samu y la policía, el sujeto que utiliza las aceras como autovías, a sus anchas y gusto, iba indocumentado, y como no sabía cómo escaparse de su responsabilidad dijo que se iba a por la documentación y volvía. Por suerte, alguien de los testigos le conocía y sabía donde vivía. Al final tuvo que explicarse a la policía local, excelentes también los agentes en su trato y atención, no sé cómo resolvió lo de la indocumentación. Imagino que habrán averiguado su verdadera identidad, pues ahora habrá juicio. Me llevaron a La Fe, los profesionales sanitarios de calle excelentes, los del hospital también. Muy profesionales y atentos. Tac y una vértebra dorsal fracturada.

Cuál sería la velocidad del ciclista por encima de la acera para levantarme por el aire de trompazo, estrellarme contra la farola del alumbrado público y rebotarme sobre un coche allí estacionado. Calculen.

Los peatones estamos sometidos a diario a la dictadura de las bicicletas, y los patinetes. Antes sólo lo estábamos bajo la amenaza de los vehículos a motor. Bicis y patinetes se creen que tienen bula y descargan sus nuevos poderes y privilegios sobre los peatones, que sufren sus embates e impericias. Tienen cientos de carriles bicis para utilizar, muchos de ellos robados a las aceras, y no se conforman.

No respetan las normas de circulación, ni la integridad física o salud de las personas. Hacen los que les da la gana, causando múltiples heridos, siempre peatones que deambulamos por la calle temerosos, inseguros, esperando al salvaje ciclista o patinero de turno que circula por donde no le corresponde o no respeta las mínimas normas de tráfico, convivencia y solidaridad, de manera salvaje, sin pensar en las otras personas, creyéndose los reyes del mambo, con permiso para matar. Habrá que controlarlas, sancionarlas ponerles firmes, enseñarles que la calle es de todos, para compartirla todos, con respeto, en sus justas medidas. Como en los países civilizados, Holanda por ejemplo, donde todos conviven sin agresiones, ni prepotencias.