La concentración de covid-19 en las aguas residuales de la ciudad de València se ha multiplicado por cinco en la última semana respecto a otras anteriores, "con una tendencia claramente al alza" que confirma el "repunte significativo desde hace tres semanas" registrado en la presencia de restos del virus es estos residuos, como ha indicado este viernes la edil del Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía.

Asimismo, ha resaltado que en las muestras recogidas para estos análisis se ha detectado la presencia de la variante Delta en la capital valenciana aunque no ha precisado la zona. Valía, que ha ofrecido una rueda de prensa para dar a conocer los últimos datos de los estudios que se realizan para detectar restos de coronavirus en las aguas residuales de València.

La concejala ha señalado que en los próximos días y semanas se debe "ver su esa multiplicación por cinco", que es "la incidencia en toda la ciudad", dado que "el incremento está siendo considerable". Ha expuesto que en la actualidad se está "en niveles equiparables a mayo" pero ha matizado que entonces, "se inició una baja" y que ahora "se marca una tendencia al alza".

Elisa Valía ha comentado que aunque "el contexto es distinto porque se ha avanzado en la vacunación -"con más de 18 millones de personas vacunadas con la pauta completa, el 38% de la población española, y el 54% con al menos una dosis", ha precisado-- es necesario no relajarse porque "la pandemia sigue ahí" y ha instado a hacer una "reflexión general" para no caer en la "relajación" y descuidar las medidas para evitar contagios.

"Se hacen las cosas muy bien en vacunación y para contener la presión en el sistema sanitario pero la población debe ser consciente de que aquí se ha hecho mucho esfuerzo y sacrificio, de que aún hay gente pasándolo mal, de que no se han recuperado aún todos los empleos y de que hay que tener empatía", con los afectados y con los profesionales sanitarios, ha declarado.

La responsable municipal ha manifestado, en esta línea, que hay "ciertas imágenes" en la sociedad que "por respeto y empatía a mucha gente no se deberían producir".

Así ha crecido la presencia del virus en València

La semana del 8 de junio se registraron 4,5 millones de unidades genómicas por litro de concentración de coronavirus; la semana del 15 de junio, este número se elevó a 7,5 millones; la semana del 22 de junio, se duplicó la cantidad hasta alcanzar los 13,8 millones, y la semana del 29 de junio se está "multiplicando por 5,2 la concentración, con niveles de 72,4 millones".

Valía ha comentado, por otro lado, que en el análisis de aguas residuales para conocer la presencia de covid-19 en la ciudad se tienen en cuenta los sectores del término municipal que dan resultado negativo en cada muestra recogida. Ha explicado que en cada toma realizada se recogen 24 muestras y ha apuntado que si entre siete y nueve sectores dan negativo se contempla como "una mejoría de la situación".

La titular del Ciclo Integral del Agua ha dicho que eso es algo que sucedía en las últimas semanas y que "ya no ocurre". "Es indicativo de lo que está pasando", ha aseverado, a la vez que ha insistido en la necesidad de la "concienciación" de la población "para no volver atrás" y en la de "ser respetuosos al máximo" para frenar "la propagación del virus e la ciudad".

Por lo que respecta al estudio para detectar las variantes del virus presentes en las aguas residuales de la capital valenciana, la edil ha resaltado que "se ha variado" y que se está "afinando" un análisis que es "complejo" para localizarlas y ver en qué medida se incrementa una u otra.

Tras ello, ha señalado que se analiza su presencia "solamente en las muestras en las que hay mayor concentración de coronavirus" y ha destacado que tanto este como el resto de datos se trasladan a las autoridades sanitarias.

La variante Delta, detectada en València

"Analizamos la presencia donde detectamos más. De las muestras que más concentración registran se hace la prueba correspondiente para detectar variantes", ha afirmado, a la vez que ha dicho que la variante Delta [mal conocida como cepa india] se ha localizado "en una muestra". No obstante, no ha detallado en qué sector de la ciudad, teniendo en cuenta la movilidad de las personas y que "puede ser que esté en otro sitio que no se ha analizado".

"Hemos podido verificar que ya ha entrado. Es lo que queremos", saber, ha manifestado. "Ahora sabemos que en la ciudad hay pero no podemos decir donde. No podemos decir aquí si y en los demás no", ha añadido la responsable municipal.

Elisa Valía ha insistido en que ahora "hay mucha movilidad de personas" y "patrones de residencia distintos". En esta sentido, ha considerado que "ahora mismo la cuestión territorial no es tan importante como el conjunto de la ciudad, que nos parece el dato más relevante y ajustado a la realidad".

El Perellonet, con más presencia covid

Asimismo, ha indicado que las zonas con una concentración de Covid-19 en sus aguas residuales superior a la media son en la actualidad Malilla, Algirós, Eixample, la Olivereta, Benicalap, Rascanya, Jesús y Patraix. Tras ellas, se sitúan El Pla del Real y El Perellonet, "ligeramente" por encima de la media.

La concejala del Ciclo Integral del Agua ha detallado que el repunte detectado en El Perellonet se atribuye a los "patrones de movilidad" en los meses de verano, por el desplazamiento de población a esta zona.