El polideportivo acristalado de Benicalap no gusta a Deportes y pide más modificaciones

El proyecto de ejecución del polideportivo de Benicalap que el jueves por la tarde presentó el Valencia CF, apurando el plazo dado por el Ayuntamiento de València, no vale porque no incluye las modificaciones planteadas por el servicio de Deportes el pasado 10 de mayo. Las modificaciones que exige el ayuntamiento se refieren a los muros acristalados del edificio, que no se ajustan a los criterios de eficiencia energética, pero también a cuestiones estructurales como el número de gradas, el tamaño de la piscina e incluso detalles como las duchas, con alcachofas de tipo doméstico que no son antivandálicas o el control de acceso del edificio. «Se trata de modificaciones que no son complejas y que cualquier despacho de arquitectura solucionaría en días», aseguró la concejala de Deportes, Pilar Bernabé, en la rueda de prensa convocada ayer para informar de los avances en el proyecto presentado por el club. Avances que el ayuntamiento espera, pero que de momento no parece que se vayan a producir, porque el ayuntamiento no aprobará el proyecto hasta que no se incorporen al mismo las modificaciones señaladas por los técnicos de la Fundación Deportiva Municipal. Da la sensación, apuntó Bernabé, de que el proyecto, firmado por el despacho Fendwick-Iribarren, «se ha hecho de correprisas», por lo que advirtió de que mientras no se introduzcan los cambios para ajustarse a las necesidades de los usuarios y vecinos «no se puede aprobar».